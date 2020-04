Venture Global Calcasieu Pass anuncia elevação bem-sucedida do teto do primeiro tanque de armazenagem de gás natural líquido e outros marcos do projeto

A cúpula e o conjunto do tanque, pesando 817.000 kg, foram posicionadas por um processo de elevação pneumática na sexta-feira, 24 de abril. A elevação pneumática permite um acesso melhor e mais seguro, bem como um cronograma de construção mais rápido, uma vez que o teto pode ser erguido simultaneamente à estrutura. A CB&I Storage Tank Solutions, uma divisão da McDermott International, Inc., está construindo os tanques duplos de 200.000 m 3 do projeto e já fez a elevação pneumática de mais de 1.000 tetos desde 1962. A cúpula do tanque foi elevada em menos de duas horas com 0,25 psi de pressão.

A Venture Global também se orgulha de anunciar a conclusão do muro do perímetro marítimo da instalação de exportação (incluindo portões de acesso rodoviário) e do dique, o que assegura a proteção do local. A Weeks Marine e a Kiewit, empresa responsável pelos serviços de engenharia, compras e construção do projeto, atuaram juntas para concluir os trabalhos com três meses de antecedência ao que estava previsto no cronograma. Agora que o local está totalmente protegido, o foco se volta à chegada e à instalação dos equipamentos modulares do projeto. Os primeiros módulos de piperack chegaram ao local e foram instalados com sucesso em abril. Estima-se que no próximo mês comecem a chegar os equipamentos para a usina de ciclo combinado com turbina a gás de 720 MW.

A elevação do teto de forma segura e bem-sucedida e a conclusão destes outros marcos são um reflexo do compromisso contínuo da empresa com a execução e a segurança. O projeto já ultrapassou 4,7 milhões de horas de trabalho sem nenhum incidente registrável.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de gás natural líquido de longo prazo e baixo custo proveniente de ricas bacias de gás natural norte-americanas. A empresa está atualmente construindo ou desenvolvendo 50 MTPA de capacidade de produção na Louisiana. A instalação Venture Global Calcasieu Pass tem capacidade de 10 MTPA e está sendo construída na intersecção entre o Canal de Navegação de Calcasieu e o Golfo do México. A instalação de gás natural líquido Venture Global Plaquemines tem capacidade de 20 MTPA e deverá ter a construção iniciada neste ano ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi. Em local adjacente à Plaquemines, a Venture Global LNG também está desenvolvendo a instalação de gás natural líquido Venture Global Delta, com capacidade de 20 MTPA. Mais informações podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

