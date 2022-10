Venture Global e EnBW anunciam ampliação da parceria de GNL

ARLINGTON, Virgínia, e STUTTGART, Alemanha, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG e a EnBW anunciaram hoje a ampliação de sua parceria de GNL atual para dois milhões de toneladas por ano (MTPA). De acordo com os contratos de compra e venda com duração de 20 anos assinados em junho de 2022, a EnBW aumentou a quantidade de seu escoamento de GNL de longo prazo da Venture Global em uma quantidade adicional de 0,5 MTPA da Plaquemines e da CP2 LNG.

Photo Credit: Venture Global LNG

"A Venture Global está muito satisfeita por ser uma parceira estratégica crescente para a Alemanha e para a EnBW, um cliente de fundação da Plaquemines e da CP2", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "O governo alemão tomou medidas rápidas para enfrentar a crise energética e temos a honra de apoiar seus esforços oferecendo segurança do fornecimento de GNL dos EUA. Nossa empresa foi pioneira na construção de usinas de GNL de última geração, com um modelo seguro e de baixo custo, o que nos permite fazer o fornecimento tão necessário para o mercado global anos mais rápido do que já foi feito. Nossas instalações na Costa do Golfo contam com equipamentos europeus críticos e de primeira classe, como módulos de liquefação, caixas de engrenagens, turbinas a vapor e muito mais, fornecendo inúmeros empregos em todo o continente."

"Para se tornar menos dependente do gás natural da Rússia e fortalecer a diversificação e a segurança do fornecimento, a EnBW está apoiando o governo alemão, aumentando ainda mais o acesso aos suprimentos de GNL. Por isso, aumentamos nossos volumes de compras da Venture Global", explicou Georg Stamatelopoulos, diretor de operações de geração e negociação da EnBW. "Com a ajuda do GNL, podemos garantir o fornecimento de gás para a Alemanha para permitir a transição energética e, ao mesmo tempo, não perder de vista nossas metas de neutralidade climática."

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL

www.venturegloballng.com

Sobre a EnBW

Com mais de 26 mil funcionários, a EnBW é uma das maiores empresas de energia da Alemanha e da Europa. Ela fornece eletricidade, gás e água, bem como serviços e produtos nas áreas de infraestrutura e energia, a cerca de 5,5 milhões de clientes. A expansão das energias renováveis é uma pedra angular em sua estratégia de crescimento e foco de investimento. A EnBW investirá cerca de quatro bilhões de euros na expansão adicional da energia eólica e solar até 2025.

Até o final de 2025, mais da metade do portfólio de geração da empresa será composto por energias renováveis. Isso já está tendo um efeito perceptível na redução das emissões de CO 2 , que a EnBW pretende reduzir pela metade até 2030. A EnBW tem como objetivo a neutralidade climática até 2035.

www.enbw.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915315/PLNG_PR_PHOTO.jpg

FONTE Venture Global LNG

SOURCE Venture Global LNG