Venture Global e John Bel Edwards, governador da Louisiana, anunciam projeto de unidade de exportação de GNL CP2

ARLINGTON, Virgínia, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG e o governador da Louisiana, John Bel Edwards, anunciaram que a empresa investirá mais de USD 10 bilhões para desenvolver uma quarta unidade de exportação de GNL no estado da Louisiana. O novo projeto, CP2 LNG ("CP2"), estará localizado em Cameron Parish, próximo à primeira unidade da Venture Global, Calcasieu Pass. Este anúncio eleva o investimento total de capital planejado da Venture Global no estado da Louisiana para mais de USD 20 bilhões. A unidade CP2 resultará em milhares de empregos com boa remuneração e uma estimativa de USD 2 bilhões em novas receitas locais durante a vida do projeto. Os novos empregos diretos criados pelo projeto terão salários médios anuais de USD 120 mil acrescidos de benefícios.

"A Venture Global tem orgulho de continuar nossa expansão na Louisiana com o lançamento de nosso próximo projeto, CP2 LNG. A CP2 estará localizado em Cameron Parish, próxima ao terminal existente, o Calcasieu Pass. Esses dois projetos, combinados com nossa unidade Plaquemines LNG atualmente em construção, representam mais de USD 20 bilhões em investimentos no estado da Louisiana e criarão milhares de empregos, incluindo empregos permanentes e da construção", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Com dois grandes projetos de exportação de GNL atualmente em construção ativa, a Venture Global tem a missão de produzir o GNL mais limpo e de baixo custo da América do Norte. Temos orgulho da parceria com a Louisiana nesses esforços e no desenvolvimento de captura e sequestro de carbono (CCS) para nossas instalações. Sob a liderança do governador John Bel Edwards, a Louisiana está aprimorando seu status de centro internacional de inovação para enfrentar os desafios da energia e do clima de nosso tempo."

"A Venture Global investiu significativamente na economia da Louisiana, e tenho orgulho de comemorar este novo e empolgante projeto com eles", disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards. "A instalação da CP2 em Cameron criará mais de mil novos empregos permanentes e milhares de empregos relacionados à construção na região, o que terá um impacto significativo em nossa economia. E está incorporando tecnologia de energia limpa que reduz a quantidade de CO2 liberada na atmosfera, o que é significativo para o nosso meio ambiente. À medida que a Louisiana busca atingir a meta de emissões líquidas zero até 2050, os projetos que apresentam captura e sequestro de carbono permitem que nosso estado ampare o setor sem sacrificar nossas metas de redução de carbono de longo prazo."

A Venture Global também anunciou na data de hoje que apresentou um pedido formal solicitando autorização da Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para localizar, construir e operar a instalação de GNL CP2 e o gasoduto expresso CP. Além de construí-lo, a CP2 LNG será a proprietária e irá operar um terminal de gás natural liquefeito (GNL) com uma capacidade nominal de liquefação de 20 milhões de toneladas métricas por ano (MTPA) de GNL. O gasoduto CP Express fornecerá gás natural para a unidade de GNL CP2.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a Venture Global está construindo ou desenvolvendo 70 MTPA de capacidade de produção na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo.

FONTE Venture Global LNG

