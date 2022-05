VENTURE GLOBAL E PETRONAS ANUNCIAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA

ARLINGTON, Va., 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG e a PETRONAS LNG Ltd. ("PLL"), uma subsidiária da empresa estatal de petróleo e gás da Malásia, a PETRONAS, anunciaram a assinatura de um novo contrato de compra e venda de 20 anos para a compra de um milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) da unidade Plaquemines LNG da Venture Global. Com esse contrato, a Venture Global já anunciou vendas durante 20 anos de 16 MTPA da capacidade anunciada de 20 MPTA na Plaquemines LNG.

"A Venture Global está orgulhosa por começar uma parceria de fornecimento nova e de longo prazo com a PETRONAS, líder de renome mundial e experiência em engenharia e operações globais de GNL", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Esse contrato representa um aumento significativo de nossa base de clientes atual na Ásia, e esperamos em especial que a PETRONAS ofereça nossa energia competitiva e com carbono mais baixo para o Sudeste Asiático, uma região com demanda de gás em rápido crescimento."

Shamsairi Ibrahim, vice-presidente de marketing e negociação de GNL da PETRONAS, disse: "A PETRONAS está animada com a parceria de GNL de longo prazo com a Venture Global, que apoiará o crescimento e acesso ao gás natural. Com a crescente demanda por segurança energética, a adição do novo volume certamente aprimora o portfólio global de fornecimento da PETRONAS e demonstra nosso apoio à transição energética para um futuro com carbono mais baixo."

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo mais 60 MTPA de capacidade de produção no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

FONTE Venture Global LNG

SOURCE Venture Global LNG