Venture Global e Sinopec anunciam acordos históricos de venda e compra de GNL

"A Venture Global tem orgulho de participar desta nova e empolgante parceria de longo prazo com a Sinopec e, em breve, se tornará a maior exportadora de GNL dos EUA para a China", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "O anúncio de hoje irá acelerar nossos esforços combinados para reduzir as emissões de carbono e garantir um fornecimento de energia de baixo custo, confiável e seguro para a China. Desde o primeiro dia, a Venture Global assumiu uma missão de promover a conversão de combustíveis em todo o mundo, do carvão para o gás natural, e estamos entusiasmados em equipar a Sinopec com um grande fornecimento de GNL dos EUA e ajudar a China em sua transição energética."