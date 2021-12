Venture Global et le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, annoncent le projet d'installation d'exportation CP2 LNG

ARLINGTON, Virginie, 3 décembre 2021 /PRNewswire/-- Aujourd'hui, Venture Global LNG et le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, ont annoncé que l'entreprise investira plus de 10 milliards de dollars pour construire une quatrième installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'État de la Louisiane. Le nouveau projet, baptisé CP2 LNG (« CP2 »), se situera dans la paroisse de Cameron, aux côtés de Calcasieu Pass, la première installation de Venture Global. Cette annonce porte le total des investissements en capital prévus par Venture Global dans l'État de la Louisiane à plus de 20 milliards de dollars. CP2 permettra la création de milliers d'emplois bien rémunérés et générera des recettes locales estimées à 2 milliards de dollars pendant la durée de vie du projet. Les nouveaux postes créés directement par le projet seront assortis de salaires annuels moyens de 120 000 $, en plus des avantages sociaux.

« Venture Global est fière de poursuivre son expansion en Louisiane avec le lancement de son nouveau projet, CP2 LNG. La nouvelle installation sera située dans la paroisse de Cameron, aux côtés de notre terminal existant Calcasieu Pass. Ces deux projets, combinés à notre installation de GNL à Plaquemines, actuellement en construction, représentent un investissement de plus de 20 milliards de dollars dans l'État de la Louisiane et créeront des milliers d'emplois, y compris des emplois permanents et d'autres dans le secteur de la construction, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. Avec deux grands projets d'exportation de GNL en cours de construction, Venture Global s'est donné pour mission de produire le GNL le plus propre et le moins coûteux en Amérique du Nord. Nous sommes fiers de collaborer avec la Louisiane dans le cadre de ces efforts et pour le développement d'un système de captage et de stockage du carbone (CSC) dans nos installations. Sous la direction du gouverneur John Bel Edwards, la Louisiane renforce son statut de plaque tournante internationale de l'innovation afin d'être en mesure de relever les défis énergétiques et climatiques de notre époque. »

« Venture Global a beaucoup investi dans l'économie de la Louisiane, et je suis fier de pouvoir participer à ce nouveau projet passionnant avec elle, a indiqué John Bel Edwards, gouverneur de la Louisiane.. L'installation CP2 de la paroisse de Cameron créera plus de 1 000 nouveaux emplois permanents et des milliers d'emplois dans le secteur de la construction dans la région, ce qui aura une incidence importante sur notre économie. De plus, elle intègre une technologie énergétique propre réduisant la quantité de CO 2 rejetée dans l'atmosphère, ce qui contribue à la préservation de notre environnement. Comme la Louisiane a comme but d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, les projets qui intègrent le captage et le stockage du carbone permettent à notre État de soutenir l'industrie sans sacrifier nos objectifs de réduction du carbone à long terme. »

Aujourd'hui, Venture Global a également annoncé avoir déposé une demande officielle d'autorisation auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) pour implanter, construire et exploiter l'installation CP2 LNG et le pipeline CP Express. L'équipe du projet CP2 LNG construira, possédera et exploitera un terminal de gaz naturel liquéfié doté d'une capacité nominale de liquéfaction de 20 millions de tonnes par an (MTPA). Le pipeline CP Express approvisionnera en gaz naturel l'installation CP2 LNG.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur de GNL américain à long terme et à faible coût qui s'approvisionnera dans les bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. Il est en train de construire ou de développer une capacité de production de 70 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier.

