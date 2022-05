VENTURE GLOBAL ET PETRONAS ANNONCENT UN CONTRAT DE VENTE ET D'ACHAT

ARLINGTON, Virginie, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG et PETRONAS LNG Ltd. (« PLL »), une filiale de la société d'État malaisienne pétrolière et gazière PETRONAS, ont annoncé la signature d'un nouveau contrat de vente et d'achat d'une durée de 20 ans pour l'achat d'un million de tonnes métriques par année (MTMA) de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'installation de GNL de Venture Global à Plaquemines. Avec ce contrat, Venture Global a maintenant annoncé des ventes sur 20 ans pour 16 MTMA de la capacité nominale de 20 MTMA à l'installation de GNL à Plaquemines.

« Venture Global est fier d'établir un nouveau partenariat d'approvisionnement à long terme avec PETRONAS, un chef de file mondial chevronné dans le domaine de l'ingénierie et de l'exploitation du gaz naturel liquéfié à l'échelle mondiale, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. Ce contrat représente une expansion importante de notre clientèle actuelle en Asie, et nous nous réjouissons particulièrement à l'idée que PETRONAS apporte notre énergie concurrentielle à faibles émissions de carbone en Asie du Sud-Est, une région où la demande de gaz augmente rapidement. »

Shamsairi Ibrahim, vice-président du marketing et du commerce de GNL, de PETRONAS, a déclaré : « PETRONAS attend avec impatience le partenariat à long terme en matière de GNL avec Venture Global qui soutiendra la croissance et l'accessibilité du gaz naturel. Compte tenu de la demande croissante en matière de sécurité énergétique, l'ajout du nouveau volume améliore certainement le portefeuille d'approvisionnement mondial de PETRONAS et démontre notre soutien à la transition énergétique vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, l'entreprise est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTMA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

