Venture Global gibt Ankunft der ersten Bauteile für Verflüssigung an Flüssigerdgas-Exportanlage Calcasieu Pass bekannt

ARLINGTON, Virginia, 19. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc., freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es an seiner in Bau befindlichen Flüssigerdgas-Anlage Calcasieu Pass in Cameron Parish, Louisiana, mit dem Aufbau der Anlagenteile zur Erdgasverflüssigung begonnen hat. Gestern erhielt das Unternehmen zwei gelötete Wärmetauscher aus Aluminium (auch als Coldboxen bekannt) von Chart Industries, Inc. (GTLS) und fing unmittelbar mit dem Aufbau an. Es waren die ersten von insgesamt 18 Coldboxen, die zum Verfahrenssystem von Calcasieu Pass für die Verflüssigung von Erdgas gehören. Die in den USA hergestellten Coldboxen wurden vier Monate früher als geplant ausgeliefert und gerade einmal zehn Monate nach der endgültigen Entscheidung über die Projektfinanzierung.