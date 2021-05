Venture Global lança projeto de captura e sequestro de carbono

ARLINGTON, Virgínia, 28 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG anunciou hoje planos para capturar e sequestrar carbono em suas instalações de GNL, Calcasieu Pass e Plaquemines. Com a conclusão de uma análise abrangente de engenharia e geotécnica, a empresa está lançando, sujeito apenas a aprovações regulatórias, um projeto de captura e sequestro de carbono (CCS) pronto para ser executado, comprimindo CO2 em suas unidades e, em seguida, transportando o CO2 e injetando-o nas profundezas de aquíferos salinos subsuperficiais onde será armazenado de forma definitiva.

Por meio desse empreendimento, a Venture Global irá capturar e sequestrar cerca de 500 mil toneladas de carbono por ano de seus centros de liquefação Calcasieu Pass e Plaquemines. Além disso, a empresa prevê o uso de infraestrutura semelhante para capturar e sequestrar 500 mil toneladas de carbono por ano da instalação de GNL, CP2, uma vez permitido. Ao todo, a Venture Global planeja sequestrar 1 milhão de toneladas de carbono por ano, o equivalente a retirar quase 200 mil carros das ruas por ano durante 20 anos. A implementação bem-sucedida da tecnologia de captura e sequestro de carbono em Calcasieu Pass seria a primeira do gênero para uma instalação de GNL existente nos Estados Unidos.

"Desde a redução do custo do GNL à redução da pegada de carbono, a Venture Global continua a cumprir nossa missão de inovar constantemente para oferecer o melhor produto possível aos nossos clientes", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Por meio deste projeto histórico de captura e sequestro de carbono, construiremos nossa tecnologia de última geração para desenvolver GNL ainda mais limpo em nossas instalações para dispersar carvão ao redor do mundo. Nossa localização na Louisiana nos posiciona exclusivamente para que sejamos pioneiros na implementação dessa tecnologia graças à geologia que pode suportar a injeção e o armazenamento de CO2 em escala industrial. Por meio da liderança contínua do governador John Bel Edwards, a Louisiana passará a ser o centro nacional de tecnologia de energia inovadora para enfrentar os desafios climáticos e a Venture Global tem orgulho de fazer parceria com ele nesses esforços."

"Tenho o prazer de saber que a Venture Global LNG identificou oportunidades significativas para captura e sequestro de CO2 na Louisiana", disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards. "A Louisiana está bem posicionada em termos de infraestrutura, indústria, geologia e política para assumir um papel de liderança no controle e redução das emissões atmosféricas de carbono por meio do uso de iniciativas de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS). A Louisiana reconhece plenamente que nosso país está nos estágios iniciais de uma profunda transição em nossa matriz energética e estou empenhado em apoiar os investimentos do setor privado que abordem as emissões de gases de efeito estufa de uma forma importante e sustentável em nosso estado. Claramente, a Venture Global LNG é um parceiro valioso nesta nova fronteira de captura de carbono."

"Já sabemos que a geologia e a indústria da Louisiana estão preparadas para ser um importante centro para o crescimento de novas oportunidades econômicas por meio da gestão de carbono, e agora estamos vendo o que é necessário para dar o próximo passo para sermos um líder nacional no setor – projetos reais como a proposta CCS da Venture Global LNG", disse Tom Harris, secretário de Recursos Naturais da Louisiana. "Este estado está perfeitamente posicionado para se beneficiar do crescimento de uma indústria de gestão de carbono e a experiência e tecnologia já presentes aqui servirão bem as empresas na busca de desenvolver nossas vantagens, em benefício da população do estado, do seu meio ambiente e das empresas que escolherem fazer negócios aqui."

