VENTURE GLOBAL LNG AMPLIA PARCERIA DE GNL COM SHELL

ARLINGTON, Virgínia, 7 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG anunciou hoje a execução de um novo contrato de compra e venda (CCV) com duração de 20 anos com a Shell NA LNG LLC (Shell) para o fornecimento de dois milhões de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) da unidade de exportação Plaquemines LNG da Venture Global. Esse novo acordo se baseia no contrato existente com a Shell de dois MTPA provenientes do terminal de exportações de GNL Calcasieu Pass, levando a compra total de longo prazo da Shell das instalações da Venture Global a quatro MTPA.

"A Venture Global está honrada com o fato de a Shell, nossa primeira cliente quando da fundação da Calcasieu Pass, tenha escolhido ampliar sua cooperação atual com nossa empresa com uma segunda parceria em Plaquemines", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "A Venture Global está empenhada em colocar o GNL de baixo custo dos EUA em operação rapidamente, ajudando a manter o mercado global bem abastecido e satisfazendo, ao mesmo tempo, as crescentes metas de energia e clima de nossos clientes. Esperamos trabalhar com a Shell por muitos anos para oferecer o GNL americano de baixo custo e limpo aos mercados que mais precisam."

A Venture Global agora detém o recorde global de construção mais rápida de uma instalação de GNL em larga escala a partir do zero com a Calcasieu Pass e está ativamente em construção na Plaquemines LNG, que deve entrar em operação em 2024.

Espera-se que a demanda global de GNL quase duplique até 2040. Esse acordo garantirá volumes adicionais para o portfólio global líder e diversificado de GNL da Shell.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo mais 60 MTPA de capacidade de produção no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

