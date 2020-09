Venture Global LNG annonce l'embauche de Brian Cothran au poste de chef de l'exploitation

ARLINGTON, Virginia, le 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce que Brian Cothran s'est joint à l'entreprise à titre de chef de l'exploitation.

M. Cothran est un chef d'entreprise accompli qui compte plus de deux décennies d'expérience opérationnelle et stratégique dans les industries du pétrole et du gaz et de la production d'électricité. Avant de se joindre à Venture Global, M. Cothran a travaillé plus de 20 ans chez General Electric et Baker Hughes, après sa fusion avec GE Oil & Gas. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes de direction et de gestion générale aux États-Unis et à l'étranger, dont ceux de direction des services énergétiques de GE en Europe de l'Est et en Russie, de vice-président des ventes mondiales de Baker Hughes et de président de GE Oil & Gas Amérique du Nord. Plus récemment, M. Cothran a été président-directeur général du Flexitallic Group, chef de file mondial dans la fabrication et la fourniture de solutions d'étanchéité statique.

Mike Sabel et Bob Pender, coprésidents-directeurs généraux de Venture Global LNG, ont tous deux déclaré : « Nous sommes heureux que Brian se joigne à l'équipe de Venture Global. Nous connaissons Brian et travaillons avec lui depuis de nombreuses années dans le cadre de nos importantes relations avec GE Oil & Gas et Baker Hughes. Brian est un leader éprouvé qui possède de solides compétences d'exploitation, une vision organisationnelle et la capacité de réunir les équipes. Nous sommes convaincus qu'il sera rapidement efficace et un atout important pour notre équipe, alors que nous continuons de développer nos activités de GNL à faible coût. »

Brian Cothran a ajouté : « La stratégie de Venture Global, la conception de nouvelle génération et une équipe très expérimentée sont en train de remodeler l'industrie du GNL. Je suis ravi de me joindre à l'entreprise à un moment aussi important pour l'industrie et je me réjouis à l'idée de contribuer aux majeures répercussions qu'a Venture Global sur le marché. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL à faible coût provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources; l'entreprise construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 MTPA en Louisiane. L'installation de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass est en construction à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. La construction de l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG, située au sud de la Nouvelle-Orléans sur le Mississippi, devrait commencer cette année. Venture Global LNG met également au point l'installation de 20 MTPA de Venture Global Delta LNG, près de Plaquemines. Pour en savoir plus, consultez le site www.venturegloballng.com.

