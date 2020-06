Venture Global LNG anuncia contratação de Jack Thayer como diretor financeiro

ARLINGTON, Virgínia, 18 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que Jonathan (Jack) Thayer ingressou na empresa como diretor financeiro.

O Sr. Thayer tem mais de quinze anos de experiência em liderança financeira. Antes de se unir à Venture Global, o Sr. Thayer foi diretor financeiro da Exelon Corporation, uma corporação líder em serviços públicos, marketing e geração de energia, e diretor financeiro da Constellation Energy Group, Inc., uma grande empresa de energia integrada, com serviços de gerenciamento de geração de energia, distribuição de gás e energia elétrica, e energia. Ele também ocupou cargos em bancos de investimento, primeiro no SBC Warburg e, posteriormente, no Deutsche Bank Securities. Mais recentemente, o Sr. Thayer foi vice-presidente de operações corporativas e diretor financeiro da Woodward, Inc.

"Estamos muito satisfeitos em receber Jack em nossa experiente equipe de liderança. Ele tem um excelente histórico de realizações como diretor financeiro de duas empresas de energia da Fortune 500, e estamos confiantes em sua capacidade de liderar a organização financeira da empresa, à medida que expandimos nossos negócios de GNL de baixo custo", declararam em conjunto os dois diretores executivos, Bob Pender e Mike Sabel.

Jack Thayer acrescentou: "Estou empolgado com minha entrada na Venture Global LNG e por poder contribuir para o futuro da Venture Global enquanto ela expande sua presença no setor de GNL durante um importante período de transição para os mercados internacionais de energia".

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é fornecedora de GNL a longo prazo e de baixo custo, retirado das ricas bacias de gás natural norte-americanas e está atualmente construindo ou desenvolvendo a capacidade de produção de 50 MTPA na Louisiana. A instalação Venture Global Calcasieu Pass com capacidade de 10 MTPA está em construção na interseção do Calcasieu Ship Channel e do Golfo do México. A instalação Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA deverá começar a ser construída este ano e está localizada ao sul de Nova Orleans, no rio Mississippi. A Venture Global LNG também está desenvolvendo a instalação da Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, adjacente à de Plaquemines. Mais informações podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

