Venture Global LNG anuncia marco regulatório para a Plaquemines LNG e o projeto de exportação de 20 MTPA da Delta LNG

ARLINGTON, Virginia, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que a Comissão Federal Reguladora de Energia Elétrica dos EUA (Federal Energy Regulatory Commission - FERC) emitiu a declaração de impacto ambiental final (Environmental Impact Statement - EIS) para a usina Plaquemines LNG da empresa com capacidade de 20 milhões de toneladas por ano (MTPA) no condado de Plaquemines na Louisiana. No dia 31 de agosto de 2018, a FERC notificou à Venture Global LNG que planeja emitir uma ordem final para a usina Plaquemines LNG e o respectivo gasoduto Gator Express até 1º de agosto de 2019. O projeto caminha em direção à decisão de investimento final com o início da construção planejado para o final de 2019 e as operações comerciais completas previstas para 2023.

Bob Pender e Mike Sabel, co-CEOs, afirmaram conjuntamente: "Agradecemos à FERC pela emissão em tempo hábil da EIS final que consiste em um marco regulatório importante para o projeto da usina de Plaquemines. A Plaquemines LNG tem um contrato offtake vinculante de 20 anos com nossa parceira PGNiG para 1 MTPA e esperamos anunciar etapas comerciais adicionais em breve".

A Venture Global tem também o prazer de anunciar que a FERC aceitou a solicitação do pré-registro de seu projeto da Delta LNG com capacidade de 20 MPTA, ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi e do respectivo gasoduto Delta Express.

"A Delta LNG nos possibilitará satisfazer a demanda adicional de clientes além da Plaquemines ao reproduzir a abordagem de baixo custo e revolucionária no setor assumida pelos projetos da usina de Calcasieu Pass e de Plaquemines. Estamos entusiasmados por estarmos no processo de construção e desenvolvimento de uma capacidade total de liquefação de 50 MPTA para levar o gás natural americano para o mundo."

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de longo prazo e a baixo custo disponibilizado das reservas ricas de gás natural da América do Norte. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG utiliza um conjunto de produtos altamente eficientes e confiáveis fornecidos pela BHGE. A Venture Global LNG iniciou a construção da usina de Venture Global Calcasieu Pass com capacidade de 10 MTPA na intersecção do Canal Calcasieu Ship e o Golfo do México, e está desenvolvendo a usina de Venture Global Plaquemines LNG com capacidade de 20 MTPA a 50 quilômetros ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi, e a usina de Venture Global Delta LNG com capacidade de 20 MTPA também ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi. A Venture Global angariou $855 milhões de capital até o presente para o financiamento do desenvolvimento de seus projetos. Para mais informações acesse www.venturegloballng.com.

