Venture Global LNG assina com a Repsol contrato de compra e venda de GNL no total de 1 milhão de toneladas por ano

ARLINGTON, Virginia, 7 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda (SPA na sigla em inglês) de caráter vinculante de 20 anos com a Repsol para o fornecimento de um milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito das instalações de exportação de GNL da Venture Global Calcasieu Pass, atualmente em fase de desenvolvimento no condado de Cameron, Louisiana, EUA.

Sob o contrato, a Repsol adquirirá GNL na modalidade free on board (FOB) por um período de 20 anos, a partir da data de operação comercial das instalações de exportação de GNL da Venture Global Calcasieu Pass LNG, atualmente prevista para 2022 após decisão final de investimentos e o cumprimento de outros precedentes de condições costumeiros.

Mike Sabel e Bob Pender, CEOs da Venture Global LNG, anunciaram conjuntamente: "A celebração do contrato com a Repsol, uma líder do setor na cadeia de valor de GNL, representa outro marco significativo ao agilizarmos o desenvolvimento de nosso projeto de Calcasieu Pass. É um prazer contar com a Repsol, que ao apoiar a abordagem inovadora e de baixo custo assumida pela Venture Global tanto na Calcasieu Pass LNG quanto na Plaquemines LNG, se unirá aos nossos parceiros de alta qualidade já existentes: Shell, Edison SpA, Galp, BP e PGNiG da Polônia".

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de longo prazo e a baixo custo disponibilizado das reservas ricas de gás natural da América do Norte. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG utilizará um conjunto de produtos altamente eficientes e confiáveis fornecidos pela GE Oil & Gas, LLC, integrante da Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE). A Venture Global LNG está desenvolvendo a usina de Venture Global Calcasieu Pass com capacidade de 10 MTPA (em um local de aproximadamente 405 hectares na intersecção do Canal Calcasieu Ship e o Golfo do México) e a usina de Venture Global Plaquemines LNG com a capacidade de 20 MTPA (em um local de cerca de 255 hectares situado no condado de Plaquemines, Louisiana, a 48 quilômetros ao sul de Nova Orleans no Rio Mississippi). A Venture Global angariou $630 milhões de capital até o presente para financiar o desenvolvimento de seus projetos. Para mais informações acesse www.venturegloballng.com.

