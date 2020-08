Venture Global LNG déclare que l'ouragan Laura n'a eu que des incidences minimes sur Calcasieu Pass LNG

ARLINGTON, Virginie, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. est heureux d'annoncer que son installation de Calcasieu Pass LNG, en construction à Cameron (Louisiane), n'a subi que des impacts minimes de l'ouragan Laura qui a touché terre en Louisiane tôt ce matin et est passé directement sur le site du projet. Après la tempête, une visite d'inspection de la plupart des zones du site du projet a confirmé que le solide système de protection contre les tempêtes mis en place, qui comprend un mur d'enceinte et un système de pompage des eaux pluviales, a fonctionné comme prévu. Et ce qui est encore plus important, tous les employés et le personnel contractuel sont en sécurité et ont pu être comptabilisés.

Venture Global travaille aux côtés de Kiewit Louisiana Co, son entrepreneur EPC, afin de rapidement accéder au site du projet et aux installations secondaires en toute sécurité, de rétablir les services publics à Cameron et sur le site du projet, et de soutenir progressivement le retour des activités et du personnel de Venture Global.

Bob Pender et Mike Sabel ont déclaré ensemble : « Nous sommes soulagés que l'impact ait été minime sur Calcasieu Pass LNG, mais nous sommes conscients que cette tempête puissante et historique a causé des dommages importants dans les communautés voisines de Cameron et Lake Charles. En tant que société, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, nous communiquerons avec les intervenants locaux, et évaluerons comment soutenir le rétablissement de la communauté. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord ; il construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 MTPA en Louisiane. L'installation Venture Global Calcasieu Pass, de 10 MTPA, est en construction à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. La construction de l'installation Venture Global Plaquemines LNG, de 20 MTPA, devrait commencer cette année ; elle se situe au sud de La Nouvelle-Orléans, sur le fleuve du Mississippi. Venture Global LNG met également en œuvre l'installation Venture Global Delta LNG, de 20 MTPA, attenante à Plaquemines. Vous trouverez plus de renseignements sur www.venturegloballng.com.

