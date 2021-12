Venture Global LNG e CNOOC Gas & Power anunciam acordos de compra e venda de GNL

ARLINGTON, Virgínia, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG e a CNOOC Gas & Power Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), anunciaram a assinatura de um acordo de compra e venda de 20 anos (SPA). Isso marca o primeiro acordo de fornecimento de GNL assinado por uma exportadora dos EUA com a CNOOC, a maior importadora de GNL da China. De acordo com o acordo, a Venture Global fornecerá 2 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL de base free on board (FOB) de sua instalação de exportação de GNL Plaquemines, em Plaquemines Parish, Louisiana. Além disso, a CNOOC Gas & Power comprará 1,5 milhões de toneladas de GNL das unidades de GNL Calcasieu Pass da Venture Global por um período mais curto.

"A Venture Global tem o prazer de anunciar a expansão de nossa presença na Ásia por meio de dois novos negócios para abastecer o mercado chinês com GNL dos EUA limpo e de baixo custo", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "A China é fundamental para os esforços climáticos globais, e o GNL fornecido pela Venture Global servirá como uma adição importante à sua combinação de energia de baixo carbono por décadas. Esta nova parceria de longo prazo com a CNOOC se baseia no impulso contínuo de nossa empresa em um 2021 muito ativo."

"Na qualidade de maior importador de GNL da China, a CNOOC está profundamente comprometida não apenas com a missão de garantir o fornecimento de gás da China, mas também com as metas climáticas de construir uma China neutra em carbono até 2060", disse Shi Chenggang, presidente da CNOOC Gas & Power. "Temos o prazer de anunciar nossa cooperação de longo prazo de GNL com a Venture Global. Ao assinar os SPAs com a Venture Global, a CNOOC poderá aprimorar ainda mais a sua capacidade de atender à crescente demanda de gás da China, ao mesmo tempo em que oferecerá suporte sólido para a via de transição de energia da China com a finalidade de construir uma "China mais bonita".

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a Venture Global está construindo ou desenvolvendo 70 MTPA (toneladas métricas por ano) de capacidade de produção na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a CNOOC

A CNOOC é a maior importadora de GNL da China, tendo importado mais de 200 milhões de toneladas de GNL desde 2006. Até o momento, a CNOOC fez grandes contribuições para oferecer um fornecimento de gás seguro para a China e apoiar seus objetivos de desenvolvimento verde e de baixo carbono. No futuro, a CNOOC continuará a buscar suprimentos de GNL confiáveis, flexíveis, competitivos e diversificados em todo o mundo.

