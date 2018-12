Venture Global LNG e Kiewit anunciam execução de contrato de engenharia, aquisição e construção de instalação de exportação de GNL de Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virgínia, 7 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. e a Kiewit anunciaram de forma conjunta que a Kiewit firmou o contrato de engenharia, aquisição e construção do projeto de exportação de gás natural liquefeito (GNL) de Calcasieu Pass, atualmente em fase de desenvolvimento em Cameron Parish, na Louisiana. Nos termos do contrato de engenharia, aquisição e construção em regime turnkey, a Kiewit Louisiana Co. projetará, engendrará, construirá, comissionará, testará e garantirá a instalação, que tem capacidade de 10 milhões de toneladas por ano. A conclusão do projeto deve ocorrer em 2022.

"Estamos felizes em trabalhar em parceria com uma das mais importantes construtoras da América do Norte para o nosso projeto de Calcasieu Pass", afirmou Bob Pender, um dos CEOs. "A equipe da Kiewit traz décadas de experiência em construção, um histórico de segurança incomparável e a realização dentro do prazo e do orçamento de grandes projetos de infraestrutura, como o projeto de exportação de gás natural liquefeito de Cove Point em Lusby, no estado de Maryland. Esta parceria apoia a execução oportuna e contínua da nossa estratégia."

"A Kiewit tem o mesmo compromisso com a nossa estratégia de entregar a mais alta qualidade com o menor custo possível", observou Mike Sabel, o outro CEO. "A empresa atua não só para executar, mas para melhorar e otimizar o método de forma contínua. A assinatura deste contrato, que atende aos nossos requisitos de orçamento, cronograma e financiamento, é um dos marcos mais importantes para a nossa empresa até agora e o apogeu dos nossos planos de desenvolvimento."

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Venture Global LNG neste importante projeto de engenharia, aquisição e construção", afirmou o presidente e CEO da Kiewit, Bruce Grewcock. "Com empenho e talento notáveis, e trabalhando em conjunto, o projeto será um modelo para o fornecimento de energia confiável, limpa e de baixo custo para o mercado global. É muito animador ter a incumbência de colaborar com nossa ampla experiência e competências do setor para ajudar a Venture Global LNG a entregar o projeto de exportação de gás natural liquefeito de Calcasieu Pass de forma segura, dentro do prazo e dentro do orçamento."

A instalação de 10 milhões de toneladas por ano de Calcasieu Pass utilizará uma solução de processos completa da GE Oil & Gas, LLC, que faz parte da Baker Hughes (BHGE), uma empresa da GE que emprega trens de liquefação produzidos em fábrica, modulares e de médio porte, além de uma turbina a gás de ciclo combinado de 5x2 com 711 MW para auxiliar o sistema de direção elétrica dos trens. A construção da instalação começará no início de 2019 depois de todas as aprovações regulatórias, incluindo a ordem final da Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC) dos EUA, cuja emissão acredita-se que ocorrerá no máximo até 22 de janeiro de 2019.

O projeto de Calcasieu Pass firmou acordos vinculantes de compra de 20 anos com a Shell, a BP, a Edison S.p.A., a Galp, a Repsol e a PGNiG. A empresa também está desenvolvendo a instalação de exportação de gás natural liquefeito de Plaquemines, com capacidade de 20 milhões de toneladas por ano. Localizada em Plaquemines Parish, na Louisiana, a instalação executou seu primeiro acordo vinculante de compra de 20 anos com a PGNiG. Em 2019, a Venture Global LNG espera tomar decisões investimento finais formais sobre os projetos de GNL de Calcasieu Pass e de Plaquemines.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de longo prazo e baixo custo proveniente das ricas bacias de gás natural da América do Norte. Seu sistema de processo de liquefação de GNL contará com um conjunto de produtos altamente eficientes e seguros da BHGE. A Venture Global LNG está desenvolvendo a instalação de Calcasieu Pass (com capacidade de 10 milhões de toneladas por ano em uma área de cerca de 400 hectares localizada na confluência entre o canal de navegação de Calcasieu e o Golfo do México) e a instalação de Plaquemines (com capacidade de 20 milhões de toneladas por ano em uma área de aproximadamente 250 hectares em Plaquemines Parish, na Louisiana, 48 quilômetros ao sul de Nova Orleans, às margens do rio Mississippi). A empresa já arrecadou US$ 855 milhões até aqui para financiar o desenvolvimento de seus projetos. Mais informações podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

Sobre a Kiewit

A Kiewit é uma das maiores e mais respeitadas empresas de engenharia e de construção da América do Norte. Com uma história remontando a 1884, a empresa pertencente a seus funcionários atua por meio de uma rede de subsidiárias nos Estados Unidos, Canadá e México. A Kiewit oferece serviços de engenharia e construção em vários mercados: transporte; petróleo, gás e produtos químicos; energia; construção; água e esgoto; indústria; e mineração. A empresa teve receita de US$ 8,7 bilhões em 2017 e conta com uma equipe de 22 mil funcionários e colaboradores.

