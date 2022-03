VENTURE GLOBAL LNG ÉLARGIT SON PARTENARIAT AVEC SHELL

ARLINGTON, Virginie, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui l'exécution d'un nouveau contrat de vente et d'achat (SPA) à long terme d'une durée de 20 ans avec Shell NA LNG LLC (Shell) pour l'approvisionnement de 2 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL provenant de l'installation d'exportation de GNL de Venture Global à Plaquemines. Ce nouveau contrat s'appuie sur le contrat existant de Shell de 2 MTPA du terminal d'exportation de GNL de Calcasieu Pass, ce qui porte à 4 MTPA l'approvisionnement total à long terme de Shell depuis les installations de Venture Global.

« Venture Global est honoré que Shell, notre premier client fondateur à Calcasieu Pass, ait choisi d'étendre sa coopération existante avec notre entreprise avec un deuxième partenariat à Plaquemines, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. Venture Global s'engage à mettre rapidement en service du GNL américain à faible coût, ce qui permettra de maintenir un bon approvisionnement du marché mondial tout en répondant aux objectifs croissants de nos clients en matière d'énergie et de climat. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Shell pendant de nombreuses années pour acheminer du GNL américain propre et à faible coût vers les marchés qui en ont le plus besoin. »

Grâce à Calcasieu Pass, Venture Global détient maintenant le record mondial de la construction la plus rapide d'une nouvelle installation de gaz naturel liquéfié à grande échelle et poursuit la construction d'une installation à Plaquemines LNG, qui devrait entrer en service en 2024.

La demande mondiale de GNL devrait presque doubler d'ici 2040. Cet accord garantira des volumes supplémentaires pour le principal portefeuille de GNL diversifié et mondial de Shell.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur de GNL américain à long terme et à faible coût qui s'approvisionne dans les bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. En outre, il est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Il développe un système de captage et de stockage du carbone (CSC) dans ses installations de GNL.

