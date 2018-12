Venture Global LNG et Kiewit annoncent la conclusion d'un contrat EPC pour l'installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virginie, 7 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. et Kiewit ont conjointement annoncé que Kiewit avait obtenu le contrat d'ingénierie-approvisionnement-construction (EPC) pour le projet d'exportation de GNL Calsasieu Pass en cours d'élaboration dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. En vertu des modalités du contrat EPC clé en main, Kiewit Louisiana Co. sera chargée de la conception, de l'ingénierie, de la construction, de la mise en service, des essais et de la garantie de l'installation qui produit 10 millions de tonnes (Mt) par an. L'achèvement des travaux est prévu en 2022.

Bob Pender, co-président-directeur général, a indiqué : « Nous sommes très heureux de collaborer avec l'un des entrepreneurs chefs de file de l'Amérique du Nord pour notre projet Calcasieu Pass. L'équipe de Kiewit apporte des décennies d'expérience en construction, un dossier inégalé en matière de sécurité et une exécution qui respecte les échéances et les budgets de projets d'infrastructure d'envergure, y compris le projet d'exportation Cove Point LNG situé à Lusby, au Maryland. Ce partenariat appuie l'exécution en temps opportun de notre stratégie. »

Mike Sabel, second co-président-directeur général, a ajouté que « Kiewit est tout aussi engagée envers notre démarche visant à fournir la meilleure qualité au coût le plus bas possible. La société cible non seulement un objectif de réalisation, mais également celui d'une amélioration et d'une optimisation continues de son approche. La conclusion de cet accord, qui répond à nos exigences en matière de budget, de calendrier et de financement, constitue l'un des plus importants tournants de l'histoire de notre entreprise et l'aboutissement de nos plans de développement. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Venture Global LNG pour cet ambitieux projet EPC. Notre partenariat fera de celui-ci un modèle d'offre d'énergie fiable, propre et économique au marché global grâce à un engagement et à un talent exceptionnels », a mentionné Bruce Grewcock, président et président-directeur général de Kiewit. « La demande que nous a été faite d'apporter notre vaste expérience du secteur et nos capacités aux fins d'aider Venture Global LNG à réaliser le projet d'exportation de GNL Calcasieu Pass de façon sûre, à temps et selon les prévisions budgétaires est stimulante. »

L'installation Calcasieu Pass, d'une capacité de production de 10 Mt par an, aura recours à une solution de traitement complète fournie par Ge Oil & Gas, LLC, une division de Baker Huges, elle-même une société GE (BHGE) qui utilise des trains de liquéfaction d'échelle moyenne, modulaires et construits en usine ainsi qu'une turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) 5 x 2 de 711 MW pour soutenir la propulsion électrique des trains. Les travaux de construction de l'installation s'amorceront au début de 2019 après la réception de toutes les approbations réglementaires exigées, y compris de l'ordonnance finale de la U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) dont l'émission est prévue au plus tard le 22 janvier 2019.

Le projet Calcasieu Pass a permis de conclure des ententes d'exploitation exécutoires de 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG. En outre, la société travaille au développement du projet Plaquemines LNG, une installation d'exportation de GNL d'une capacité de production de 20 Mt par an située dans la paroisse Plaquemines, en Louisiane, et pour laquelle une première entente d'exploitation exécutoire de 20 ans avec PGNiG a été conclue. Venture Global LNG prévoit que les décisions d'investissement finales officielles, tant pour le projet Calcasieu Pass que pour celui de Plaquemines LNG, seront rendues en 2019.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et peu onéreux de GNL extrait de bassins nord-américains riches en gaz naturel. Le processus de liquéfaction du gaz naturel de Venture Global LNG fera appel à une gamme de produits hautement efficaces et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG élabore actuellement deux projets : le premier, Calcasieu Pass, consiste en une installation d'une capacité de production de 10 Mt par an érigée sur un site d'une superficie approximative de 400 hectares situé à l'intersection du canal Calcasieu Ship et du golfe de Mexico; le second, Venture Global Plaquemines LNG, se veut une installation d'une capacité de production de 20 Mt par an construite sur un site d'une superficie approximative de 250 hectares situé dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane, à 48 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans sur la rivière Mississippi. À ce jour, Venture Global a mobilisé 855 millions de dollars en capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Pour en savoir davantage, visitez le www.venturegloballng.com .

À propos du Kiewit

Kiewit se classe parmi les organisations de construction et d'ingénierie les plus importantes et les plus respectées d'Amérique du Nord. Cette société détenue par ses employées et dont les origines remontent en 1884 exploite un réseau de filiales situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Kiewit offre des services de construction et d'ingénierie à une gamme de marchés, notamment ceux du transport, du pétrole, gaz et produits chimiques, de l'électricité, de l'eau et des eaux usées, de l'industrie et enfin, des mines. En 2017, Kiewit a dégagé des bénéfices de 8,7 milliards de dollars et embauchait 22 000 professionnels et personnes de métiers.

http://www.venturegloballng.com



