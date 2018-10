Venture Global LNG meldet behördlichen Meilenstein und gibt Einstellung eines Projektleiters für das Calcasieu Pass LNG-Projekt bekannt

ARLINGTON, Virginia, 23. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. gab bekannt, dass die US-amerikanische Federal Energy Regulatory Commission (FERC) die finale Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für die Einrichtung Calcasieu Pass mit 10 MTPA im Golf von Mexiko erlassen habe. Am 31. August 2018 setzte FERC Venture Global LNG über die Absicht der Kommission in Kenntnis, bis spätestens 22. Januar 2019 in Übereinstimmung mit der Notice of Revised Schedule for Environmental Review vom 18. Mai 2018 eine endgültige Auftragserfassung für die Calcasieu Pass-Einrichtung sowie die zugehörige TransCameron Pipeline zu erteilen. Das Projekt bleibt in Bezug auf eine endgültige Investitionsentscheidung sowie den Beginn der Baumaßnahmen Anfang 2019 auf Kurs und wird 2022 in vollem Ausmaß mit dem Geschäftsbetrieb beginnen.

„FERCs Veröffentlichung der endgütigen UVE stellte einen wichtigen Meilenstein für unser Calcasieu Pass-Projekt dar. Das Projekt steht mit verbindlichen Abnahmeverträgen von 20 Jahren in Bezug auf Finanzierung vollständig mit Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol und PGNiG unter Vertrag und wir freuen uns auf einen endgültigen Investitionsbeschluss sowie den Beginn der Baumaßnahmen Anfang nächsten Jahres", stimmten Co-CEOs Bob Pender und Mike Sabel überein.

Unabhängig davon gehen die Unternehmenseinrichtung Plaquemines LNG mit 20 MTPA sowie die zugehörige Gator Express Pipeline davon aus, ihre finale Umweltverträglichkeitserklärung im Einklang mit der von FERC am 31. August erlassenen Notice of Schedule for Environmental Review am 3. Mai 2019 zu erhalten. FERC hat eine Frist von 90 Tagen zwecks Entscheidungen für Bundesautorisierungen für den 1. August 2019 bestimmt.

Zusätzlich meldete Venture Global, dass Jim Strohman dem Unternehmen als Senior Vice President sowie als Projektleiter für die Einrichtung Calcasieu Pass LNG beigetreten sei. Hr. Strohman war zuvor 17 Jahre bei Dominion Energy beschäftigt, wo er zuletzt als Projektleiter der Einrichtung Dominion's Cove Point LNG tätig war. In Ausübung dieses Amtes war er für die Durchführung des Projekts von der FEED-Finalisierung und EPC-Auswahl bis hin zu Kommissionierung und anfänglichen Projektabläufen verantwortlich. Darüber ist Hr. Strohman ein Kommandeur der US Navy Reserve im Ruhestand, wo er über 20 Jahre diente.

Hr. Sabel und Hr. Pender fügten hinzu: „Umsichtig sowie dem Zeitplan und Budget entsprechend leitete und vollendete Jim das bislang gößte Bauprojekt für Dominion und den Bundesstaat Maryland. Wir sprechen hier von einem Budget, das über 4 Milliarden USD, mehr als 10.000 Arbeiter und 20 Millionen Gesamtbetriebsstunden umfasste. Wir sehen seine Erfolgsbilanz als äußerst wertvolle Ergänzung für unser Team."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer Firma von GE (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standort von ca. 1000 Morgen an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish, Louisiana, einem Standort von ca. 630 Morgen am Mississippi, 30 Meilen südlich von New Orleans). Venture Global hat bis heute 630 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte gesammelt. Weitere Informationen sind unter www.venturegloballng.com erhältlich.

Related Links

http://www.venturegloballng.com