Venture Global Plaquemines LNG und EDF schließen Kaufvertrag über 1 MTPA Flüssigerdgas ab

ARLINGTON, Virginia, 25. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass Venture Global Plaquemines LNG, LLC und Électricité de France, S.A. (EDF) einen Kaufvertrag mit 20 Jahren Laufzeit über die Lieferung von 1 Million Tonnen Flüssigerdgas pro Jahr (MTPA) durch die Plaquemines Flüssigerdgas-Exportanlage in Plaquemines Parish im US-Bundesstaat Louisiana abgeschlossen haben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich EDF für einen Zeitraum von 20 Jahren ab Beginn der Aufnahme des kommerziellen Betriebs der Venture Global Plaquemines Flüssigerdgas-Exportanlage zum Kauf von Flüssigerdgas auf Free-on-Board-Basis.

Die Plaquemines-Anlage verfügt über eine Kapazität von 20 MTPA und setzt eine identische Konfiguration des derzeit in Cameron Parish im US-Bundesstaat Louisiana in Bau befindlichen Calcasieu Pass LNG-Projektes des Unternehmens ein. Plaquemines LNG hat zu einem früheren Zeitpunkt 2,5 MTPA im Rahmen eines Kaufvertrages mit 20 Jahren Laufzeit an PGNiG verkauft. Das Projekt erhielt die endgültigen Genehmigungen sowohl von der US-Regulierungskommission für den Energiesektor (FERC) als auch vom US-Energieministerium (DOE).

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von Flüssigerdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Unternehmen arbeitet am Bau bzw. der Entwicklung einer Produktionskapazität von 50 MTPA im US-Bundesstaat Louisiana. Die 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass-Anlage an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals und dem Golf von Mexiko befindet sich derzeit im Bau. Der Baubeginn der 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG-Anlage südlich von New Orleans am Mississippi wird noch in diesem Jahr erwartet. Venture Global LNG entwickelt außerdem die 20 MTPA Venture Global Delta LNG-Anlage unmittelbar angrenzend an Plaquemines. Weitere Informationen stehen unter www.venturegloballng.com zur Verfügung.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

Related Links

http://www.venturegloballng.com/



SOURCE Venture Global LNG, Inc.