VENTURE GLOBAL UND INPEX GEBEN VEREINBARUNG ÜBER KAUF UND VERKAUF VON LNG AN

ARLINGTON, Virginia, 27. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG und INPEX CORPORATION (INPEX) haben heute den Abschluss einer langfristigen Vereinbarung (sales and purchase agreement, SPA) über den Kauf und Verkauf von einer Million Tonnen Flüssiggas (LNG) pro Jahr (1 MTPA) über 20 Jahre bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird INPEX Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (IETS), eine in Singapur ansässige Tochtergesellschaft von INPEX, 1 MTPA LNG von CP2 LNG erwerben, dem dritten Projekt von Venture Global, dessen Bau voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen wird. INPEX schließt sich anderen CP2 LNG-Kunden an, darunter ExxonMobil, Chevron, EnBW und New Fortress Energy.

„Venture Global freut sich, INPEX, Japans größtes Unternehmen für Gasexploration und -produktion, als Kunde von CP2 begrüßen zu können und unseren Kundenstamm in Asien zu erweitern", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.„Wir fühlen uns geehrt, diesem wichtigen Markt die Sicherheit der LNG-Versorgung zu bieten, und freuen uns darauf, INPEX bei der Bereitstellung unserer wettbewerbsfähigen CO2-armen Energie für die Region zu unterstützen."

„Diese Vereinbarung wird es der INPEX Group ermöglichen, LNG langfristig aus den Vereinigten Staaten zu beziehen, ihre LNG-Versorgungskapazität zu erweitern und ihre Versorgungsquellen zu diversifizieren, um einen weiteren Beitrag zur stabilen Energieversorgung zu leisten", sagte Hiroshi Kato, Executive Officer und Senior Vice President of Global Energy Marketing bei INPEX.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut oder entwickelt außerdem weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere und erschwingliche Energie zu liefern. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.venturegloballng.com

Informationen zu INPEX

Die INPEX CORPORATION ist Japans größtes Unternehmen für Exploration und Produktion (EuP) und ist zurzeit an Projekten auf mehreren Kontinenten beteiligt, darunter als Betreiber am Ichthys-LNG-Projekts in Australien. Indem es das Öl- und Gasgeschäft umfassend sauberer macht und gleichzeitig seine fünf Netto-Null-Geschäftsbereiche erweitert, zielt INPEX darauf ab, als Pionier der Energiewende eine stabile Versorgung mit verschiedenen und sauberen Energiequellen wie Öl, Erdgas, Wasserstoff und erneuerbaren Energien zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.inpex.co.jp/english/index.html

SOURCE Venture Global LNG