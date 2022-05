Venturekapitalvirksomheden Sonae IM skifter navn til Bright Pixel Capital

'Building a Brighter Future Together' er virksomhedens nye tilgang og strategiske drivkraft

Bright Pixel Capital vil investere 300 mio. EUR i løbet af de kommende år i virksomheder, som kan skabe forandringer i deres brancher på globalt niveau

Virksomheden fastholder sit fokus på sine DNA-brancher: Detailteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhed og nye teknologier

MAIA, Portugal, 27. maj 2022 /PRNewswire/ -- Sonae IM, en førende venturekapitalvirksomhed fra Sonae Group og en førende europæisk investor i detailteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhed og ny teknologier ændrer sit brand til Bright Pixel Capital ( www.brpx.com ). Navneændringen følges af en ny underlinje – 'Building a Brighter Future Together' – og ambitionen om fortsat at kunne identificere unikke muligheder, der kan forandre brancher grundlæggende.

Bright Pixel Capitals nye identitet formidler modernitet og fleksibilitet, samtidig som den understreger sine værdier om finansielt drive og sin vækstorientering.

"Detailteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhed og nye teknologier oplever grundlæggende forandringer, og vi er stolte over vores portefølje af globale virksomheder, der skiller sig ud, som vi har opbygget i løbet af de sidste fem år. Vores nye brand afspejler vores ambition om at konsolidere vores virksomhed som en af de vigtigste investorer i disse brancher, som også driver brancherne fremad. Vi er sikre på, at dette vil hjælpe med projicere vores brand og unikke værdier til virksomheder, der ændrer deres marked i hele verden," forklarer Eduardo Piedade, ledende partner og adm. direktør for Bright Pixel Capital. "Vi er meget spændt på dette nye kapitel og meget entusiastiske i forhold til, hvad fremtiden bringer os som Bright Pixel Capital," tilføjer han.

Bright Pixel Capital skiller sig ud ved at skabe dybe og meningsfulde forhold til grundlæggere, investorer og andre stakeholdere og fungere som en aktiv partner, som tilfører specialiseret knowhow, en global tilgang og et rigt udvalg af erfaring, der kan føre virksomheder fra begyndertilstand til børsintroduktion. Dets nuværende portefølje omfatter virksomheder som Arctic Wolf, Outsystems, Feedzai og Ometria.

Bright Pixel Capital er grundlagt i 2016 og har investeret over 250 mio. EUR i flere end 50 direkte investeringer, der omfatter andele i virksomheder på et globalt niveau, og vil investere yderligere 300 mio. EUR i løbet af de kommende år. Kerneinvesteringsområderne, det globale udsyn, den dybdegående kundskab og holderfaringen inden for hvert vertikalt aspekt vil fortsat tegne det nye Bright Pixel Capital.

Om Bright Pixel Capital

Bright Pixel Capital, tidligere Sonae IM, er teknologiinvesteringsdelen af den multinationale Sonae Group. Med 50 direkte investeringer, og flere på vej, omfatter det andele i virksomheder på globalt niveau fra tidlig opstart til væksttilstand inden for strategiske forretningsområder som cybersikkerhed, digital infrastruktur og detailteknologi. Besøg www.brpx.com for yderligere oplysninger .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1826547/Bright_Pixel_Capital_Logo.jpg

SOURCE Bright Pixel Capital