Venus Medtech lança conselho consultivo global visando mercado internacional

SAN DIEGO, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Venus Medtech (Hangzhou) Inc., empresa de dispositivos médicos chinesa especializada em terapia de reposição de válvula transcateter, reuniu quatro especialistas de renome mundial em cardiologia intervencionista para formar um conselho consultivo global. Os membros desse conselho oferecerão à Venus Medtech ideias sobre inovação global em cardiologia intervencionista e terapias para cardiopatia estrutural. Os membros do conselho, em ordem alfabética por sobrenome, são Ziyad M. Hijazi, Martin B. Leon, Horst Sievert e Ron Waksman.

O conselho se reunirá várias vezes por ano nos escritórios da Venus Medtech na China e nos Estados Unidos da América. Juntos, eles contribuirão com conhecimentos e ideias em inovação, tecnologia, ensaios clínicos e terapia em prol de trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e comercialização global dos produtos da Venus Medtech.

Os membros do conselho consultivo global são:

Ziyad M. Hijazi , MD é diretor do Departamento de Pediatria da Sidra Medicine . O Dr. Hijazi também é chefe da equipe médica do Sidra Heart Center. Como diretor do Departamento de Pediatria, o Dr. Hijazi orienta a direção estratégica do departamento e integra as prioridades educacionais e de pesquisa em um programa de prestação de serviços clínicos de excelência. Ele também ocupa o cargo de diretor de pediatria no Weill Cornell Medical College no Catar e é parceiro acadêmico da Sidra em ensino de medicina. O Dr. Hijazi é cardiologista intervencionista especializado no tratamento de cardiopatia congênita e estrutural em crianças e adultos. Ele é pioneiro na reparação não cirúrgica de cardiopatias congênitas e estruturais. Também é diretor e fundador da convenção PICS/AICS, uma iniciativa pioneira em terapias intervencionistas para crianças e adultos com cardiopatias congênitas e estruturais.

é diretor do CardioVascular Center Frankfurt, na Alemanha. Também é professor associado de Medicina Interna/Cardiologia na Universidade de e presidente da CSI, principal conferência no campo de intervenções cardíacas congênitas, estruturais e valvulares. Ron Waksman , MD é especialista em cardiologia intervencionista. O Dr. Waksman é diretor associado da Divisão de Cardiologia do MedStar Heart Institute e diretor de pesquisa cardiovascular e formação avançada no Heart Institute. Além disso, o Dr. Waksman atua como professor clínico de Medicina (Cardiologia) na Georgetown University . Também é editor-chefe da revista médica Cardiovascular Revascularization Medicine e faz parte dos conselhos editoriais de uma série de outras publicações, como o European Heart Journal e o Journal of Interventional Cardiology. O Dr. Waksman publica extensivamente e foi autor e coautor de mais de 600 artigos e também investigador principal em mais de 100 ensaios de pesquisa. O Dr. Waksman atua no Cardiac Cath Laboratory Peer Review Committee do MedStar Washington Hospital Center e é membro do conselho do MedStar Heart Institute.

"O conselho consultivo global representa uma equipe imbatível de terapias para cardiopatias estruturais e de intervenção cardiovascular, e as ideias sobre esses campos serão valiosas para a inovação e a globalização dos nossos produtos", observa Eric Zi, CEO e cofundador da Venus Medtech.

"Estou realmente feliz por ser membro do conselho consultivo global da Venus Medtech", conta Martin B. Leon, MD, diretor-gerente da TCT. "A Venus Medtech progrediu com seus sistemas de válvulas aórticas e pulmonares e com versões recuperáveis, o que representa um avanço extraordinário em prol do tratamento de pacientes com cardiopatias valvulares críticas na China. Estou muito animado por ver que a China ingressou no cenário internacional da terapia de reposição de válvula transcateter, e foi a Venus Medtech que abriu o caminho."

Sobre a Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

A Venus Medtech (Hangzhou) Inc. foi fundada em 2009 e está localizada na Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Hangzhou (Binjiang). Ela se empenha no desenvolvimento e na comercialização de tratamentos minimamente invasivos de cardiopatias valvulares. A Venus Medtech é uma importante desenvolvedora de válvulas cardíacas na China. A válvula aórtica transcateter VenusA-Valve é o primeiro sistema valvular cardíaco transcateter aprovado pela Administração Chinesa de Alimentos e Medicamentos (CFDA). A empresa começou uma nova era de reposição de válvulas aórticas transcateter na China e também é a primeira produtora chinesa de válvulas cardíacas a realizar uma pesquisa global. Um estudo clínico sobre a válvula pulmonar transcateter VenusP-Valve (CE) foi iniciado pela União Europeia em setembro de 2016 e será concluído em 2018. A VenusP-Valve deverá entrar na fase de pesquisa clínica na FDA em 2019. A inovação é a chave para o futuro, e a Venus Medtech continuará focada na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos médicos estruturados para cardiopatias, comercializando e acelerando a inovação na China e beneficiando o mundo.

Para obter mais informações, visite www.venusmedtech.com.

