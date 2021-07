Atualmente, o Dr. Leon é professor de medicina no Columbia University Irving Medical Center (CUIMC) em Nova York. Também é diretor do Centro de Terapia Vascular Intervencionista (CIVT), diretor dos Laboratórios de Cateterismo Cardíaco e diretor do conselho executivo do New York-Presbyterian University Hospital of Columbia e do Cornell Heart & Valve Center. Além disso, é o fundador e presidente da conferência anual Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT). Como líder na área de intervenções cardiovasculares, o Dr. Leon participou de mais de 50 estudos clínicos em sua função como PP e realizou mais de dez mil operações.

No campo de DNR, o Dr. Leon e sua equipe atuaram como PP em estudos clínicos de vários sistemas inovadores, incluindo do Symplicity Spyral™ Renal Denervation System da Medtronic e do ReCor Medical's Paradise™ Ultrasonic Denervation System, ambos com designação de dispositivo inovador pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) em 2020.

O sistema de DNR de nova geração foi desenvolvido pela Renaly, subsidiária controladora da Venus Medtech. Sua plataforma exclusiva Dual-Mode Ultrasound Technology (DMUT) permite ablação contínua sem contato com imagens de ultrassom em tempo real, o que reduz significativamente a ocorrência dezvários problemas, como ablação insuficiente dos nervos ou danos vasculares causados por ablação não controlada. O procedimento de ablação preciso e eficiente muda o paradigma de tratamento gerando resultados mais previsíveis e simplifica o fluxo do procedimento, aumentando a segurança e a eficácia do procedimento.

A hipertensão é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo. Cerca de um terço da população adulta em todo o mundo sofre de hipertensão[1]. O número de pessoas diagnosticadas com hipertensão na China ultrapassa 330 milhões, fazendo com que o país ocupe o primeiro lugar no mundo em termos de número de portadores da doença. Dados da Pesquisa de Hipertensão da China mostram que a taxa de prevalência de hipertensão entre adultos com idade igual ou superior a 18 anos era de 27,9% durante o período da pesquisa (2012 a 2015) e, desde então, continuou com tendência de crescimento. A doença contribui respectivamente com 50% e 20% da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares na China. Como um fator de risco independente de eventos cardiovasculares, a hipertensão pode levar a complicações como acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e insuficiência renal, consequentemente, o controle e tratamento da hipertensão são benéficos já que podem diminuir o risco de complicações cardiovasculares[2].

O Dr. Leon disse: "Estou muito satisfeito por ter sido nomeado o PP do sistema de DNR de última geração da Renaly. A hipertensão é um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares. O desenvolvimento da terapia de DNR apresenta uma nova e promissora opção de tratamento para pacientes com hipertensão resistente e baixa adesão à medicação. Com o objetivo de solucionar os pontos de dor clínica devido a ablação incompleta ou excessiva associados aos sistemas de primeira geração, o sistema de denervação renal por meio de ultrassom da Renaly deve melhorar significativamente a segurança e a controlabilidade, realizando ablação uniforme e controlável ao utilizar imagens de ultrassom em tempo real. Esperamos iniciar os estudos clínicos o mais rápido possível."

Eric Zi, fundador, diretor executivo e diretor administrativo da Venus Medtech, afirmou: "Vamos nos concentrar no desenvolvimento de novos dispositivos e procedimentos, biônica, tecnologia de fusão de imagens e detecção digital para incorporá-los a nosso futuro portfólio de tecnologia médica, e planejamos integrar todos eles profundamente a nossos produtos terapêuticos. Com isso, podemos oferecer uma linha de soluções que compreende todo o processo terapêutico de ponta a ponta, contemplando o procedimento em si, bem como os estágios pré e pós-operatórios do tratamento. A Renaly pode ser vista como modelo para a integração de novos procedimentos e imagens, combinando navegação de reconhecimento de imagem com ultrassom para oferecer a pacientes hipertensos uma terapia baseada em tecnologia otimizada. Temos o prazer de receber o Dr. Leon como nosso pesquisador principal global. Esta não é nossa primeira colaboração, já que ele é membro de nosso Conselho Consultivo Global e desempenha um papel de liderança na promoção da inovação tecnológica e da globalização de produtos. Acreditamos que, ao contar com a rica experiência do Dr. Leon na área, o inovador sistema de DNR avançará rapidamente por meio de estudos clínicos e trará benefícios a pacientes em todo o mundo."

