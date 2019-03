Veranstaltung „Bezauberndes Peking" in Wien zu bestaunen, der Hauptstadt der Musik

WIEN, 18. März 2019 /PRNewswire/-- Vor Kurzem fand in der Lugner City in Wien (Österreich) die aus einer Fotoausstellung und einem Publikumstag bestehende Veranstaltung „Charming Beijing" (Bezauberndes Peking) statt. Gastgeber der Veranstaltung war das Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism (Städtisches Büro für Kultur und Tourismus von Peking). Zu den Teilnehmern gehörten Herr Hauser, Mitglied des österreichischen Parlaments; Zhang Zhihong, Cultural Counselor (Kultureller Berater) der chinesischen Botschaft in Österreich; und Shi Anping, Inspektor des Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism.