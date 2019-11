Verão para todas: Pajaris apresenta moda praia para mulheres reais

A marca de beachwear que nasceu em 2016 tem apostado em diversidade, seja no tamanho das peças, na escolha das modelos ou na originalidade das modelagens, e o que antes era considera 'fora do padrão' entrou no jogo de vez. É a nova era de um mercado inclusivo. Afinal, conforto é autoconfiança.

A proposta é vestir mulheres reais e que aceitam os corpos da maneira que eles são, sem medo do verão, traçando um caminho até o litoral, afirma a estilista da marca, Camila Panades. "A essência é fazer com que a mulher se sinta bonita, isso permite que diversas mulheres não tenham medo da praia", diz.

A moda praia da marca abraça a inclusão de tamanhos mais próximos da realidade do corpo feminino e o conforto. "O nosso objetivo é inspirar pessoas a buscarem ser quem são, se sentindo bem sem seguir um padrão", completa.

A estação mais quente do ano será democrática, com espaço para diversos shapes e cores, na onda do verão europeu. E a marca da estilista Camila Panades promete levar uma tendência praia luxo, passando por modelos de estampa animal revisitada e pela sobriedade do minimalismo – com cores lisas e linhas retas –, mas sem deixar peças moderninhas de lado.

Nas areias, o glamour continua com as saídas de praia sofisticadas, e até parecem que foram feitos especialmente para o street style. Mas para a Pajaris, o chique tem sido mostrar o quanto a beleza natural pode e deve ser plural.

A Pajaris é um fenômeno nas redes sociais, queridinha das influencers e artistas, desponta pela inovação e originalidade. A loja de moda praia nasceu no mundo digital (www.pajaris.com.br) e está presente também no mundo físico com dois espaços: um em Moema, em São Paulo e um no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana. A marca expandiu as vendas para os Estados Unidos e pode ser acessada pelo www.pajaris.us.

Ao contrário de outras marcas do setor, a Pajaris não trabalha com coleções. Ela lança peças novas todas as semanas, para que o site sempre tenha novidades. A diversidade chegou para a marca em todas as suas frentes.

