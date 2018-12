Verão Rio Reservado: Cacique de Ramos e Luiz Claudio Picolé fazem roda de samba na Praia da Reserva, dia 5 de janeiro

E, para abrir o ano com chave de ouro, o Verão Rio Reservado 2019 começa com o tradicional Cacique de Ramos com sua consagrada roda e seu partido alto, que vai arrematar o público na Praia da Reserva e não vai deixar ninguém parado. O quinteto convida ninguém menos que Luiz Claudio Picolé, para abrilhantar a festa com muito samba.

Picolé, nome conhecido e reconhecido no berço do samba, nascido em 25 de março de 1973, no hospital da Lagoa - RJ, Luis Claudio Paulino de Almeida. Suas letras receberam espaço nas vozes de grandes artistas, entre eles: Zeca Pagodinho (Nega Dadivosa), Exaltassamba (Amor e Amizade/Desejo Contido/Volta comigo), Molejo, Negritude Jr (Sabor Morango), Sensação (Velho amor/Pra gente se encontrar de novo), Pique Novo (Não vejo a hora/Supra sumo do amor/Pelas ruas), Swing & Simpatia (Encaixe Perfeito), Pixote (Só Alegria/Desencontro) e Revelação (Nossa História).

Teremos, ainda, Dj ́s, o músico Jeff de Lima abrindo os trabalhos da roda e muito mais! Vem verão! Vem para o Reservado, na Ilha 7, Praia da Reserva!

Serviço do evento:

Verão Rio Reservado

Ingressos: R$ 20,00 (cadeira), R$ 10,00 (Pista) – Ingressos Limitados – Sujeito à lotação

Vendas: Ingresso Certo e vendas no local

Local: Quiosque Reservado, Ilha 7 – Praia da Reserva, Recreio dos Bandeirantes

Data: 05-01-2019 (Primeiro Sábado do Ano) – Horário: 14 horas – Classificação Livre

Atrações: Cacique de Ramos convida Luiz Claudio Picolé – Informações:

21.96403.4919 – Assessoria de Imprensa: 21.98064.3836 – E-mail: assessoria.ascompros@gmail.com

FONTE Verão Rio Reservado

