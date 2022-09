Verdagy bringt kommerzielles Elektrolyseur-Modul auf den Markt und demonstriert damit kostengünstigen grünen Wasserstoff in großem Maßstab

MOSS LANDING, Kalifornien, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Verdagy , ein Pionier bei der Skalierung von Elektrolyseur-Technologien für industrielle Märkte, demonstrierte die kommerzielle Wirksamkeit seiner einzigartigen Wasserelektrolyse-Technologie eDynamic™ mit zwei bedeutenden Meilensteinen auf dem Weg zu kosteneffektivem Wasserstoff in großem Maßstab. Verdagy entwickelt die weltweit größten elektrochemischen Zellen auf Membranbasis, um den Investitions- und Energieaufwand für die industrielle Wasserstofferzeugung zu senken. Die jüngsten erfolgreichen Pilotprojekte bestätigen die Haltbarkeit und Skalierbarkeit der Technologie:

Erfolgreicher 1.000-Stunden-Lauf: Verdagy hat eine Anionenaustauschmembran (AEM) im Demonstrationsmaßstab mit einer Fläche von 3200 cm2 und einer 20-kW-Zelle 1.000 Stunden lang ununterbrochen mit branchenführender hoher Stromdichte in einer Produktionsumgebung betrieben.

Verdagy hat eine Anionenaustauschmembran (AEM) im Demonstrationsmaßstab mit einer Fläche von 3200 cm2 und einer 20-kW-Zelle 1.000 Stunden lang ununterbrochen mit branchenführender hoher Stromdichte in einer Produktionsumgebung betrieben. Handelsübliches Elektrolyseur-Modul: Verdagy brachte sein dreizelliges 500-kW-Elektrolyseur-Modul im August 2022 in seiner Pilotanlage in Moss Landing auf den Markt. Jede Zelle enthält mit 28.500 cm2 die größten AEMs der Welt.

Grüner Wasserstoff als Mittel zur Erreichung der weltweiten Dekarbonisierungsziele und zur Bekämpfung des Klimawandels gewinnt immer mehr an Bedeutung, da er eine alternative, kohlenstoffarme Energiequelle darstellt - mit dem branchenweiten Ziel, die niedrigsten Kosten pro Kilogramm zu erreichen. Elektrolyseure trennen Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser, um Wasserstoffmoleküle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt zu erzeugen. Das eDynamic™-Verfahren von Verdagy ist so konzipiert, dass die Betriebsparameter schnell geändert werden können, um eine gute Integration mit erneuerbaren Energien zu ermöglichen und die optimalen Energiepreise zu erzielen. Verdagy hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die Herausforderungen der Elektrolyse für den industriellen Markt durch schnelle Skalierung zu lösen, zunächst mit seinen ursprünglichen Laborzellen, dann mit den Pilotzellen, gefolgt von der 1.000-Stunden-Demonstration und jetzt der Inbetriebnahme seines 500-kW-Elektrolyseurs.

„Das rasante Innovationstempo, mit dem wir den kommerziellen Maßstab erreichen, ist genau das, was wir brauchen, um die Energiewende zu ermöglichen und grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab zum Leben zu erwecken", sagte Marty Neese, CEO von Verdagy.

Die drei 28.500 cm2 großen Zellen des neu auf den Markt gebrachten kommerziellen Moduls produzieren Wasserstoff mit einer Rate von mehr als 3,0 kg/h pro Zelle und bestätigen damit die patentierte Zellarchitektur und das Design, das hohe Stromdichten in einer großformatigen Zelle ermöglicht. Dies stellt eine branchenführende Stromdichte dar, die höher ist als bei herkömmlichen und hochmodernen alkalischen Wasserelektrolyseuren (AWE) und die Erwartungen an die Leistung übertrifft.

Der Markteinführung ihrer kommerziellen Zelle ging der 1.000-stündige Betrieb einer 20-kW-Zelle mit einer Fläche von 3200 cm2 in einer Produktionsumgebung in der Verdagy-Pilotanlage in Moss Landing, Kalifornien, voraus. Der 1.000-Stunden-Betrieb demonstrierte die Lebensdauer und minimierte das Risiko bei der Umstellung auf ein kommerzielles Elektrolyseur-Modul. In mehreren Durchläufen validierte Verdagy sein Zelldesign, optimierte die Komponenten und legte die Prozessparameter fest, um die Zellen für die kommerzielle Nutzung zu verpacken.

Verdagy ist auf Effizienz und Erschwinglichkeit ausgelegt und verfügt über einen großen dynamischen Betriebsbereich. Der große Dynamikbereich bietet eine höhere Effizienz bei niedrigeren Stromdichten und eine höhere Produktivität bei höheren Stromdichten. Ohne Abhängigkeit von teuren Edelmetallen wie Platin und Titan und aufgrund der sehr großen Größe und der Fähigkeit, mit hohen Stromdichten zu arbeiten, erreicht Verdagy die niedrigsten Investitionskosten in der Branche und die niedrigste H 2 -Produktionskosten wenn sie mit erneuerbaren Energien gekoppelt sind. Neben der direkten industriellen Nutzung von Wasserstoff bieten die Elektrolyseure von Verdagy auch Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien, indem sie grünen Wasserstoff produzieren, der in Ammoniak oder Methanol umgewandelt werden kann.

Da Verdagy die kommerzielle Markteinführung seines 20-MW-eDynamicTM-Produkts zügig vorantreibt, stellen sowohl der 1.000-Stunden-Lauf als auch die Markteinführung des kommerziellen Elektrolyseur-Moduls wichtige Meilensteine in ihrer Mission dar, kostengünstigen Wasserstoff für die Industrie in großem Maßstab zu produzieren. Beide demonstrieren die technische Reife des integrierten Prozesses von Verdagy, der Sicherheitskontrollen, Sensoren und Prozessintegration in einer vollautomatischen Pilotanlage umfasst, die alle auf der patentierten Zell- und Membranarchitektur von Verdagy basieren.

