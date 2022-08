Vereinigung von Experlogix LLC und Xpertdoc Technologies unter der Marke Experlogix

SOUTH JORDAN, Utah, 25. August 2022 /PRNewswire/ -- Experlogix , dessen CPQ-Software und Dokumentenautomatisierungs-Lösungen auch die kompliziertesten Vertriebsprozesse vereinfachen, gab heute bekannt, alle Produkte und Dienste von Experlogix LLC und Xpertdoc Technologies unter der Marke Experlogix zu konsolidieren. Diese Markenänderung folgt auf die Namensänderung von Xpertdoc Technologies Canada zu Experlogix Technologies Canada.

Experlogix is a leader in CPQ and document generation and automation software for Microsoft Dynamics 365, Salesforce, NetSuite, SugarCRM, and many other top CRM and ERP platforms.

Nach der Übernahme von Xpertdoc Technologies im Dezember 2020 erweiterte Experlogix sein klassenbestes CPQ-Angebot mithilfe der integrierten Dokumentenerstellungs- und -Automatisierungsfunktionen von Xpertdoc. Alle Kunden der neuen gemeinsamen Experlogix-Marke – sowohl CPQ- als auch Dokumentenautomatisierungs-Kunden – können den gleichen Support aller Produkte und Dienste, die nun als eine Suite von Lösungen angeboten werden, wie zuvor erwarten.

Die Dokumentenerstellungs- und -Automatisierungsprodukte von Xpertdoc sind nun Teil der Experlogix Document Automation. Das Produkt Experlogix Configure, Price, Quote (CPQ) wird nun unter dem Namen Experlogix CPQ vertrieben.

Die zwei bestehenden Web-Domänen der beiden Unternehmen werden zusammengefasst, um den Übergang zu einer Marke zu erleichtern. Die neue Website Experlogix.com wird die Inhalte und den Support von Xpertdoc einbinden, wobei der Abschluss der Umstellung der digitalen Inhalte derzeit für Anfang 2023 geplant ist.

„CPQ und Dokumentenautomatisierung haben eines gemeinsam: Sie helfen Unternehmen beim effektiven Management von komplexen Prozessen, um das Erlebnis für ihre Kunden und Mitarbeiter zu verbessern und die Ertragsgenerierung zu beschleunigen", sagte Bill Fox, CEO von Experlogix. „Von Anfang an wussten wir, dass wir ein starkes Unternehmen mit mehreren Produktangeboten sein wollten. Nun, als eine einzige Marke, kann Experlogix unser Team mit mehr als 300 Experten und unsere einzigartige Expertise einbringen, um den Erfolg für Kunden und Partner zu gewährleisten."

Die Übernahme hat den Wert für die Kunden gesteigert und zu einem wesentlichen Unternehmenswachstum geführt, mit mehr als 100 neuen Mitarbeitern in mehreren Regionen, einer Umsatzsteigerung von 49 % gegenüber dem Vorjahr und Unterstützung von mehr als 600 Unternehmen auf der ganzen Welt. Dies macht Experlogix zur Nummer 3.079 auf der von Inc. 5000 geführten Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA für das Jahr 2022.

„Wir sind von einem Kleinunternehmen zu einem Unternehmen mittlerer Größe gewachsen, das weiterhin agil und flexibel sein kann, mit den Ressourcen und der Stabilität einer größeren Firma", meinte Fox. „Das Ziel unserer gemeinsamen Entität ist, dass die Marke Experlogix diese Evolution widerspiegelt und für Kunden, Partner und Industriebeobachter transparenter wird – damit wir ihnen unsere Vision der Zukunft näher bringen können."

Die Bekanntmachung folgt auf die Einstellung von neuen Führungskräften zur Stärkung der Expertise, der Marktexpansion und des Unternehmenswachstums, darunter:

Beth Thornton , Chief Revenue Officer

, Chief Revenue Officer Renee Gregor , Vice President, strategische Allianzen und Partnerschaften

, Vice President, strategische Allianzen und Partnerschaften Mark Conway , Vice President, Vertrieb EMEA

, Vice President, Vertrieb EMEA Angie Cox , Vice President, Vertrieb Nordamerika

, Vice President, Vertrieb Nordamerika Arjun Nukal, Chief Financial Officer

Experlogix lädt seine Kunden zur Teilnahme am Community Summit North America in Messestand 406 ein, wo das Unternehmen seine Produktsuite der Weltklasse, seine Partnerschaften und seine leistungsstarken CRM- und ERP-Plattformintegrationen vorstellen wird.

Informationen zu Experlogix

Die Lösungen von Experlogix vereinfachen und humanisieren die komplexesten Produkte und Prozesse, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und für ein besseres Kundenerlebnis zu sorgen. Experlogix CPQ beschleunigt die Konfiguration und andere Prozesse wie noch nie zuvor und vereinfacht sie erstaunlich. Experlogix Document Automation vereinfacht und optimiert auch die kompliziertesten Dokumentenabläufe für Unternehmen auf der ganzen Welt, in allen Branchen. Experlogix — vereinfacht das Komplexe.

Experlogix ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Salt Lake City und dem europäischen Hauptsitz in Veenendaal in den Niederlanden. Wir sind online unter www.experlogix.com zu finden.

