Vergessen Sie „New Normal" und „Next Normal": Erfolg in der Veranstaltungsbranche bedeutet, sich das NEW NOW™ zu eigen zu machen.

„Der Start von Spiro kommt für unsere Branche und unsere Kunden zu einem sehr günstigen Zeitpunkt", sagte Jeff Stelmach, Globaler Präsident von Spiro. „Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, wie wichtig Veranstaltungen und Erlebnisse sind, um Menschen zu verbinden. Nun, einige Leute treffen sich vielleicht an einem Ort, während andere online teilnehmen. Einige Interaktionen finden vollständig online statt. Es geht nicht darum, Menschen mit ähnlichen Interessen an einem einzigen Ort zu treffen - es geht darum, dass sich Menschen mit ähnlichen Interessen in den Medien treffen, in denen sie sich aufhalten. Wir sehen dies nicht als Hürde, sondern vielmehr als Chance, ein noch größeres Publikum anzuziehen und Teilnehmer zu gewinnen, die bisher vielleicht nie an Live-Veranstaltungen „teilgenommen" haben."

Als Experte für analytisches, strategisches Eventmanagement, kreatives Design und Produktion sieht Spiro persönliche, virtuelle und hybride Veranstaltungen gleichermaßen als Gelegenheit für eindringliches, interaktives Storytelling und den Aufbau von Markentreue.

„Es gab noch nie so viele Möglichkeiten für Unternehmen, mit ihren wichtigsten Zielgruppen in Kontakt zu treten - und Zugang zu neuen Zielgruppen zu erhalten", sagte Carley Faircloth, Marketingleiterin von Spiro. „Eines der wichtigsten Angebote von Spiro ist die Schaffung von Communities of Practice - ein Designansatz, der Veranstaltungen als Katalysatoren für eine kontinuierliche Gemeinschaft positioniert. Durch diesen urheberrechtlich geschützten Ansatz werden Erlebnisse über das Transaktionsgeschehen hinaus erweitert, um dem Erfahrungsdefizit, mit dem das globale Publikum heute konfrontiert ist, zu begegnen."

Während Spiro seine Kapazitäten für persönliche, virtuelle, hybride und integrierte Erlebnisse ausbaut, wird GES auch weiterhin als führendes Unternehmen sein gesamtes Spektrum an traditionellen Ausstellungsdienstleistungen und Messen anbieten. Weitere Informationen über GES, fidnen Sie unter: GES.com . Weitere Informationen über Spiro finden Sie unter: www.ThisIsSpiro.com .

GES, ein Unternehmen der Viad Corp (NYSE: VVI) mit einer mehr als 90-jährigen Tradition, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Live-Events, das in den USA, Kanada, Europa und im Nahen Osten Ausstellungsdienste, Markenerlebnisse und Dienstleistungen für Live-Events anbietet. GES bietet die richtige Mischung aus Erfahrung, frischen Ideen und fundierten Branchenkenntnissen. Die preisgekrönten Dienstleistungen des Unternehmens in Kombination mit Unterkünften, Veranstaltungstechnik und innovativen Tools helfen Ihnen, Ihre Veranstaltungen zu optimieren - und machen alle Aspekte der Planung und Durchführung einfach und sorgenfrei. Das engagierte Team hochqualifizierter Experten von GES arbeitet Seite an Seite mit Ihnen, um wirkungsvolle, kreative und datengestützte Lösungen zu entwickeln, mit denen Sie den vollen Nutzen aus Ihren Veranstaltungen ziehen können. GES arbeitet mit führenden Marken und Messen zusammen und wurde mit vielen renommierten Branchenpreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ges.com .

Spiro, Teil des GES-Kollektivs und der Viad Corp (NYSE: VVI), ist eine Weltklasse-Agentur für Markenerlebnisse, die die Visionen ihrer Kunden zum Leben erweckt, indem sie menschliche Beziehungen durch Innovation und immersives Storytelling für Live-, virtuelle und hybride Erlebnisse neu definiert - und das in globalem Maßstab. Spiro betreut einige der wertvollsten Marken der Welt mit einer breiten Palette von Dienstleistungen, darunter Marken- und Plattformstrategie und -planung, Erstellung von Inhalten, Ausstellungs- und Portfoliomanagement, Firmentreffen, Konferenzen und Veranstaltungen, Produkteinführungen, Sponsoring-Aktivierungen und vieles mehr. Weitere Informationen über Spiro, das Teil des GES-Kollektivs ist, finden Sie unter: www.ThisIsSpiro.com .

