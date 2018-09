Verimatrix modernise le modèle de distribution de contenu avec le lancement de Viewthority à IBC 2018

Grâce à la rationalisation des flux de travaux et à l'automatisation de l'analytique vidéo, la plateforme connectée de distribution de contenu optimise les revenus

AMSTERDAM, 11 septembre 2018 /PRNewswire/ -- IBC 2018, (stand 5.A59) -- Verimatrix, dont la spécialité est de garantir et d'optimiser les revenus liés aux appareils et services connectés réseau, a dévoilé aujourd'hui Viewthority™, nouvelle plateforme de distribution qui améliore la connectivité entre fournisseurs de contenu et opérateurs de services vidéo. Proposée en plateforme comme service (PaaS), cette innovation rationalise les flux de travaux de bout en bout et automatise la production de rapports analytiques vidéo. De par sa conception, la plateforme, qui s'appuie sur Amazon Web Services (AWS), diminue le coût et la complexité des processus de diffusion de contenu actuels. Résultat : compétitivité accrue et validation de nouveaux modèles commerciaux.

La distribution des actifs vidéo constitue un besoin commun aux fournisseurs de contenu et aux opérateurs de services vidéo. Dans la mesure où les premiers souhaitent élargir et accélérer la monétisation de leurs actifs, il leur faut de nouveaux outils assurant la sécurité du contenu, permettant la mise en œuvre de fenêtres de distribution et de politiques de lecture en aval, et proposant des statistiques d'utilisation aux fins d'analyse. Pour leur part, les opérateurs de services vidéo souhaitent un accès facile et rapide à des contenus captivants, ainsi que la réduction des coûts et la simplification de la distribution du point d'origine aux utilisateurs.

Viewthority centralise les flux de contenu et de sécurité sur une plateforme cloud commune dotée d'un point unique d'intégration et apportant des améliorations importantes à la distribution pour les deux parties. Les processus de flux s'en trouvent réduits. Les données et analytiques vidéo sont désormais accessibles en temps réel.

« Notre expérience et nos discussions avec des leaders dans leur domaine nous ont démontré que la connexion efficace d'une bibliothèque de contenu centralisée à un réseau mondial d'opérateurs de services vidéo résoudrait nombre de difficultés rencontrées actuellement dans la distribution de contenu. Les infrastructures mondiales d'AWS et la robustesse de ses services de réseau et de diffusion de contenu ont été décisives dans notre choix », a déclaré Tom Munro, PDG de Verimatrix. « L'environnement collaboratif et transparent que crée Viewthority grâce à AWS ouvre de nouveaux marchés et flux de revenus, et attire de nouveaux utilisateurs. C'est cette nouvelle façon de penser que nous sommes ravis d'offrir au monde de la vidéo. »

Viewthority est une plateforme connectée de distribution de contenu de bout en bout reposant sur des technologies Verimatrix éprouvées qui :

permet d'élaborer rapidement des flux de travaux et d'éviter les doublons par l'utilisation d'une plateforme cloud commune reposant sur la plateforme de services cloud sécurisée AWS. Grâce au traitement et à la diffusion par AWS Elemental Media Services, elle offre une façon simple et fiable de consommer de la vidéo en direct et à la demande,

centralise la gestion et le contrôle des conditions d'octroi de licence sur le contenu, des fenêtres de distribution, des politiques de lecture et des règles commerciales dans une interface de gestion des droits spécifique, intégrée à la plateforme Content Value Management de Mediamorph,

améliore l'efficacité de la distribution en chiffrant le contenu une seule fois ; les clés de déchiffrement et les politiques de lecture étant fournies séparément par voie sécurisée par l'intermédiaire de Verimatrix RightsConnex™ (anciennement Federated Rights Management) pour l'utilisation finale sur l'appareil choisi,

offre un niveau de visibilité du processus sans précédent grâce à des rapports automatiques sur le nombre des consultations et à des analytiques QoE basées sur la fonctionnalité fournie par Verspective™ Analytics,

élimine les pertes de revenu sur les contenus payants et offre une protection contre le piratage grâce à la protection fiable de Verimatrix qui englobe la plateforme.

« Mediamorph apporte à la plateforme un élément essentiel qui renforce en effet la collaboration entre les fournisseurs de contenu et les opérateurs. Notre intégration valorise la chaîne logistique média. L'utilisation du contenu est ainsi optimisée, les revenus de ce dernier augmentent et les coûts de distribution sont maîtrisés », déclare Rob Gardos, PDG de Mediamorph.

Enfin, la plateforme de distribution vidéo connectée et très efficace de Viewthority libère l'accès des consommateurs du monde entier à un contenu exceptionnel. Une démonstration de Viewthority aura lieu à IBC 2018, hall 5, stand A59. Pour organiser une démonstration, visitez le site www.verimatrix.com/ibc2018

