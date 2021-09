Veritas Intercontinental complète son offre de services périnataux avec le lancement de myPrenatalWES, un test de diagnostic prénatal innovant

- Veritas Intercontinental élargit sa gamme de services périnataux avec le lancement de myPrenatalWES, un test de diagnostic prénatal innovant indiqué pour les grossesses présentant un risque d'altération génétique.

- La technologie myPrenatalWES est une percée car elle permet, avec un seul test, de remplacer les différentes techniques utilisées dans le diagnostic prénatal, de raccourcir le temps de réponse et de maximiser le rendement diagnostique.

- Le portefeuille de services de génétique périnatale de Veritas comprend également myPrenatal - un test prénatal avancé non invasif, PregnancyLoss pour déterminer les causes génétiques possibles en cas d'interruption spontanée de grossesse et myBabyHealth, le service de dépistage génétique le plus complet avant et après la naissance d'un enfant.

- Veritas a ouvert son laboratoire de génétique de pointe en 2020, offrant des services périnatals à ses partenaires mondiaux.

MADRID, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veritas Intercontinental lance myPrenatalWES, un test de diagnostic prénatal différentiel mis au point pour les grossesses à risque qui permet, à l'aide d'une seule technique, une analyse des délétions et des duplications(CNV ou Copy Number Variants) ainsi que l'étude moléculaire des gènes liés aux résultats fœtaux.

Dans les gestations présentant des anomalies structurelles fœtales, telles que des anomalies cardiaques, un fémur court, une augmentation du pli nucal ou un retard de croissance intra-utérin, la procédure standard consiste jusqu'à présent à effectuer une CGH en réseau (microarrays) comme première étude. En l'absence de résultats, une deuxième technique de séquençage de gènes spécifiques liés aux résultats de l'échographie est nécessaire. Cela implique un retard important dans le diagnostic et les interventions thérapeutiques éventuelles.

Avec myPrenatalWES, l'exome complet du fœtus est directement séquencé, ce qui améliore la détection des CNV et des variants pathogènes dans les gènes qui peuvent être liés à des anomalies fœtales. Cela permet de détecter une cause génétique possible à l'aide d'une seule technique, maximisant le rendement diagnostique et réduisant ainsi les délais d'exécution.

Selon le Dr. Vincenzo Cirigliano, directeur technique de Veritas, « Les progrès technologiques en matière de séquençage et d'interprétation des données génétiques à grande échelle nous permettent de mettre au point des tests plus efficaces dont l'avantage est particulièrement évident en matière de diagnostic prénatal. L'étude des CNV en tant que première étape de l'analyse de l'exome fœtal nous permet d'étendre la résolution des réseaux au niveau des variants d'un seul nucléotide, en sélectionnant les gènes éventuellement liés aux anomalies échographiques dans chaque cas. En outre, il nous permet de réduire le temps nécessaire à l'obtention de résultats dans le cas de grossesses à haut risque, pour lesquelles une intervention thérapeutique précoce s'impose. » Le Dr Cirigliano ajoute : « Le fait d'avoir déjà séquencé l'exome du fœtus au cours du premier trimestre présente également l'avantage de pouvoir réinterpréter les données à la lumière des découvertes ultérieures, même après la naissance. »

« En tant que généticien clinique », dit le Dr. Luis Izquierdo, médecin en chef de Veritas, « J'ai vu des cas de femmes enceintes dont les fœtus avaient des altérations structurelles et dans de nombreux cas, les microarrays n'ont pas permis de faire un diagnostic. L'exome prénatal peut augmenter le rendement diagnostique d'environ 24 % dans les cas où le caryotype et les microarrays sont négatifs. »

« Il est d'une importance vitale, poursuit le Dr Izquierdo, de déterminer la cause sous-jacente des altérations fœtales pour établir un diagnostic, un pronostic et un risque de récidive lors de futures grossesses. L'analyse des exomes fœtaux est maintenant disponible et représente une avancée majeure dans le diagnostic prénatal. »

Veritas offre un portefeuille complet de services de médecine périnatale

Veritas a développé un service génétique basé sur l'innovation et l'excellence, créant un large portefeuille qui couvre tous les besoins du dépistage et du diagnostic périnatal.

Il y a maintenant une décennie que les premiers tests prénataux non invasifs (NIPT) ont été commercialisés et, grâce aux progrès technologiques des dernières années, Veritas a réussi à élargir le dépistage des anomalies chromosomiques fœtales, offrant myPrenatal en trois versions. Dans sa version la plus simple, il analyse les trisomies les plus fréquentes, 13, 18 et 21 (syndrome de Patau, Edwards et Down, respectivement). Le test peut être complété par l'étude des aneuploïdies des chromosomes sexuels, X et Y. Enfin, la version la plus complète, myPrenatal GenomeScreen, étend l'analyse au niveau génomique des délétions et des duplications importantes liées aux anomalies fœtales et au retard de développement.

Ce dépistage génétique peut être complété avec myBabyHealth, un service qui inclut myPrenatal pendant la grossesse et ensuite après la naissance de l'enfant, un test de dépistage néonatal pour 390 maladies génétiques qui peuvent apparaître dans la petite enfance. L'objectif du test est de prévenir ou de réduire l'impact des maladies sur la santé de l'enfant.

Enfin, PregnancyLoss, un test permettant de déterminer une cause génétique sous-jacente possible en cas d'interruption ou de perte spontanée de la grossesse, a été ajouté au portefeuille de la médecine périnatale. Le test ne nécessite qu'un échantillon de sang maternel, évitant ainsi les échecs fréquents des études cytogénétiques dans les restes abortifs.

Counseling génétique

Le conseil génétique, tant avant qu'après le test, est un élément essentiel et un service distinctif de Veritas Intercontinental. Une équipe médicale spécialisée, possédant une vaste expérience en diagnostic et en conseil génétique, accompagne le professionnel pour le conseiller sur l'interprétation des résultats.

En ce sens, et comme le souligne le Dr Izquierdo, « Si nous gardons à l'esprit que la stratégie de diagnostic prénatal et la décision de choisir le test le plus approprié pour chaque patient dépendent des informations cliniques disponibles, ainsi que des antécédents familiaux, il est facile de comprendre le rôle fondamental du conseil génétique, puisque chaque cas doit être évalué indépendamment. Et cela peut être extrapolé à n'importe quel patient qui vient à notre bureau, nous sommes génétiquement uniques, et chaque cas doit être évalué de cette façon. »

À propos de Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental a été fondée en 2018 par le Dr Luis Izquierdo, le Dr Vincenzo Cirigliano et Javier de Echevarría, qui ont accumulé une vaste expérience dans le domaine de la génétique, du diagnostic et de la biotechnologie. Veritas Intercontinental était initialement liée à Veritas Genetics, une entreprise fondée en 2014 par le professeur George Church, l'un des pionniers de la médecine préventive. Veritas est née dans le but de mettre le séquençage du génome et l'interprétation clinique à la disposition de tous comme outil de prévention des maladies et d'amélioration de la santé et de la qualité de vie.

Depuis sa création, Veritas Intercontinental a dirigé l'activité et le développement du marché Veritas en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et au Japon, dans le but de faire de la génomique un outil quotidien utilisé pour la gestion proactive des soins de santé.

S'appuyant sur son leadership dans l'application de la médecine génomique préventive (myGenome), Veritas Intercontinental a étendu son offre à d'autres domaines tels que la médecine périnatale (myPrenatal -dépistage prénatal non invasif ou DPNI- et myNewborn -dépistage néonatal-), l'oncologie (myCancerRisk) ou les pathologies cardiovasculaires (myCardio), devenant ainsi la référence en matière de services avancés de génomique.

