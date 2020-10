Veritas Intercontinental conclut un nouveau financement de 5 millions d'euros pour renforcer son leadership en génomique préventive

- L'investissement est mené par Charme Capital Partners et Amadeus Capital Partners

- Avec ce nouveau cycle, Veritas Intercontinental a levé plus de 20 millions d'euros de capital de croissance

MADRID, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Veritas Intercontinental, un leader dans l'application de la médecine génomique préventive, a complété un nouveau financement de 5 millions d'euros qui renforce son expansion internationale et le développement de nouvelles capacités opérationnelles et technologiques.

Le cycle de la série B a été mené par Charme Capital Partners et Amadeus Capital Partners qui ont soutenu la société depuis sa création en 2018. Ils sont rejoints dans ce cycle par Stemar Capital Partners et Graham Snudden, avec d'autres investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé.

Veritas Intercontinental se concentre sur l'accès à la médecine préventive avancée grâce au séquençage du génome entier, qui devrait remplacer tous les autres tests génétiques. Son test signature myGenome est le seul test qui peut fournir des informations sur plus de 650 maladies et conditions pour des individus en bonne santé.

« Le soutien renouvelé de Charme et Amadeus, ainsi que de nos nouveaux investisseurs, confirme le succès initial et le grand potentiel de notre entreprise », J déclare Javier de Echevarría, PDG et cofondateur de Veritas Intercontinental. « Cela nous permettra de faire bénéficier des applications du séquençage du génome entier à des millions de personnes dans le monde. Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux partenaires dans ce voyage incroyable. »

Pour Francisco Churtichaga, associé de Charme Capital Partners et président de Veritas Intercontinental, « l'engagement renouvelé envers Veritas Intercontinental renforce notre présence dans le secteur des biotechnologies et, en particulier, dans la génomique destinée aux personnes en bonne santé, ce qui donnera un élan définitif à la médecine préventive et personnalisée, en changeant le paradigme de notre façon d'appréhender la gestion des soins de santé aujourd'hui. »

Andrea Traversone, associé gérant d'Amadeus Capital Partners, estime que « la pandémie de Covid-19 a mis en avant l'importance de la génomique. Elle offre de nouvelles solutions aux personnes qui recherchent un traitement personnalisé. Veritas Intercontinental rassemble le meilleur de la génomique, des big data et de l'IA. Leur application préventive avancée du séquençage du génome entier chez les individus en bonne santé est déjà une référence mondiale. »

Au cours des deux dernières années, Veritas Intercontinental a achevé le transfert de toutes ses activités des États-Unis vers l'Europe, consolidant ainsi sa voie indépendante récemment finalisée par l'ouverture d'un nouveau laboratoire en Espagne. Veritas Intercontinental a connu un succès précoce grâce à ses accords de partenariat avec certaines des plus grandes institutions de santé du monde, telles que la Clínica Universidad de Navarra en Espagne, le Centro Médico Imbanaco en Colombie, l'hôpital Albert Einstein - laboratoire Genomika au Brésil, et The 90s Study au Royaume-Uni.

S'appuyant sur son leadership dans l'application de la médecine génomique préventive (myGenome), Veritas a étendu son offre au domaine de la médecine materno-fœtale (myNewBorn et myPrenatal NIPT), de l'oncologie (myCancerRisk) et du cardiovasculaire (myCardio), devenant ainsi la référence en matière de services avancés de génomique.

À propos de Veritas

Veritas Intercontinental a été créée en 2018 par Javier de Echevarría, PDG de Veritas, le Dr Luis Izquierdo (médecin en chef) et le Dr Vincenzo Cirigliano (directeur technique), en tant que spin-off de Veritas Genetics, une société fondée en 2014 par le professeur George Church, l'un des pionniers de la génomique personnelle. Veritas est né dans le but de mettre le séquençage du génome et l'interprétation clinique à la disposition de tous comme outil de prévention des maladies et d'amélioration de la santé et de la qualité de vie. Depuis sa création, Veritas Intercontinental a dirigé l'activité et le développement de Veritas en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et au Japon.

Retrouvez-nous sur https://www.veritasint.com .

À propos de Charme Capital

Charme Capital, dont les sièges sont situés à Londres, Milan et Madrid, gère les Charme Funds, créés en 2003 par Luca et Matteo di Montezemolo et soutenus par une combinaison unique d'investisseurs institutionnels et entrepreneuriaux. Le total des engagements levés depuis la création de l'entreprise dépasse le milliard d'euros, avec une stratégie d'investissement paneuropéenne dans des entreprises à fort potentiel de croissance et de développement international. Le fonds Charme III a été lancé en 2015 avec une stratégie d'investissement paneuropéenne visant le segment du marché intermédiaire et un large éventail de secteurs, en particulier au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Il cible les entreprises de taille moyenne à croissance rapide dont la valeur se situe entre 100 et 500 millions d'euros, où elles s'associent aux actionnaires et aux équipes de direction pour réaliser leur potentiel et atteindre une croissance transformatrice, à la fois de manière organique et par des opérations de fusions-acquisitions. Cette approche permet aux entreprises de renforcer leur position sur le marché et, dans de nombreux cas, de se développer à l'international.

Retrouvez-nous sur https://charmecapitalpartners.com .

À propos d'Amadeus Capital Partners

Amadeus Capital Partners est un investisseur mondial dans le domaine des technologies. Depuis 1997, l'entreprise a levé plus d'un milliard de dollars pour ses investissements et l'a utilisé pour soutenir plus de 160 entreprises. Forte d'une vaste expérience et d'un excellent réseau, l'équipe d'investisseurs et d'entrepreneurs d'Amadeus partage une passion pour le pouvoir de transformation de la technologie. Parmi les entreprises pionnières que nous avons soutenues, citons le fournisseur de cybersécurité ForeScout ; Graphcore , qui innove dans le domaine des microprocesseurs intelligents ; la société de tests génétiques FIV, Igenomix , IndiaMART , le marché en ligne B2B et la société de reconnaissance vocale VocalIQ (rachetée par Apple ).

Retrouvez-nous sur https://amadeuscapital.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/876462/Veritas_Intercontinental_Logo.jpg

Contact :

Marta Pereiro

Responsable marketing

Email:. [email protected]

Numéro de téléphone : +34 689 004 007

Site Web : www.veritasint.com/en/

SOURCE Veritas Intercontinental