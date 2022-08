Veritran revoluciona o mercado brasileiro com o lançamento de suas soluções de finanças sem fronteiras

Num cenário de globalização dos serviços financeiros, Borderless Digital Wallet e International Digital Onboarding são as melhores opções para instituições que querem se internacionalizar sem dores de cabeça

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Finanças sem Fronteiras é um tema que têm chamado a atenção de grandes instituições que querem oferecer a seus clientes a possibilidade de realizar transações internacionais com facilidade e conforto, especialmente com o novo cenário do open finance. A Veritran, líder global no desenvolvimento de soluções Low-Code, apresentou na Febraban Tech desse ano duas novas soluções de negócios que podem ajudar as empresas seguir liderando sua inovação. Essas soluções são as Borderless Digital Wallet e o International Digital Onboarding.

A Borderless Digital Wallet, por exemplo, é uma solução que oferece aos usuários experiências de pagamento e gerenciamento de dinheiro seguras, amigáveis e simples, com a possibilidade de realizar transações em várias moedas e operar com sistemas de pagamento digital de diferentes países, como PIX (Brasil), CoDi (México), Transferencias 3.0 (Argentina), e pagamentos com QR nos Estados Unidos. "Com essa solução as instituições financeiras oferecem aos seus clientes a possibilidade de transacionar dinheiro com segurança em qualquer lugar do mundo y em mais de uma moeda. Pense assim, você tem um filho que estuda em outro país e precisa mensalmente enviar dinheiro para ajudá-lo. Com a Borderless Wallet você pode fazer isso com a mesma facilidade de realizar um PIX para uma pessoa aqui no Brasil" diz Wagner Martin, VP de Negócios da Veritran.

A outra solução é o International Digital Onboarding, que é voltado para instituições financeiras que possui operações em vários países. É uma única solução para gerenciar diferentes processos de onboarding dependendo do país onde o usuário está localizado, com integrações ready-to-use que se adaptam às regulamentações de cada mercado. "Já conhecemos suas vantagens. O Onboarding é um processo de identificação e autenticação cem por cento remoto, o que permite o registo de novos clientes bancários de forma ágil e em questão de minutos. Também permite reduzir em até 50 vezes o custo do cadastro de um cliente presencial, pois não envolve atendimento em agências e distribuição de elementos físicos para operar com o banco. O Onboarding Internacional é o próximo passo para a internacionalização", explica Martin.

"Ambas as soluções têm como principal objetivo auxiliar as instituições a proporcionar a seus clientes um serviço descomplicado, uniforme, seguro e, principalmente, sem fronteiras. Nós da Veritran trabalhamos há anos para que nossos produtos estejam a frente do mercado e que nossos clientes tenham novidades em primeira mão. Queremos criar sistemas simples, porém, inovadores" acrescenta o executivo.

Conheça a Veritran:

A Veritran é uma empresa global de tecnologia com mais de 17 anos de experiência que, por meio de sua Plataforma Enterprise Low-Code, acelera e simplifica o desenvolvimento de soluções digitais que criam uma experiência do usuário de alto nível e estão preparados para os desafios do futuro. O objetivo de Veritran é ajudar as instituições financeiras a oferecer os níveis de digitalização que os clientes esperam, permitindo-lhes dar um passo à frente na construção de canais digitais inovadores, seguros e escaláveis. As soluções de negócios da Veritran (como carteiras digitais, onboarding digital, identificação digital de clientes por meio de dados biométricos, sistemas de autenticação por tokenização e identidade visual, etc.) são usadas por milhões de usuários que realizam bilhões de transações seguras anualmente.

"Todas as soluções Veritran são "Open Finance ready" graças à nossa Enterprise Low-Code Platform que permite a criação de canais digitais perfeitamente integrados aos ecossistemas financeiros, com segurança de nível bancário que minimiza os riscos de fraude e ataques cibernéticos associados para nossos clientes e seus usuários", conclui Wagner.

Sobre a Veritran

Na Veritran, acreditamos em melhorar os negócios dos nossos clientes ao tornar a vida de seus clientes melhor. Por meio de nossa Plataforma Enterprise Low-Code, aceleramos e simplificamos o desenvolvimento de canais digitais imersivos, que criam uma experiência do usuário de alto nível e estão preparados para os desafios do futuro. Impulsionamos a inovação de empresas em todo o mundo, alcançando milhões de usuários que realizam bilhões de transações seguras anualmente. Para mais informações visite www.veritran.com

