Verkada 宣佈安全攝像頭捐贈計劃，以幫助打擊 AAPI 仇恨

加州聖馬刁2021年10月2日 /美通社/ -- 雲端企業物理安全領域領導者 Verkada Inc. 今天宣佈一項計劃，向 AAPI 擁有的組織和企業捐贈 Verkada 安全攝影機和軟件許可。這些組織和企業因令人不安的反亞洲歧視和仇恨行為與日俱增而尋求強化型保護。

作為 Verkada 保護員工、資產和私隱使命的一部分，Verkada 員工正在率先向亞裔美國人和太平洋島民擁有的企業捐贈高達 100,000 美元的安全攝像頭和軟件。

Verkada 行政總裁 Filip Kaliszan 表示：「我們的員工看到針對 AAPI 社區令人不安的歧視、仇恨和暴力上升而感到心碎，並希望幫助打擊。 我們希望我們的產品能夠幫助這些組織在面對這種卑鄙的行為時獲得安全感和力量。」

新計劃的首 20 部攝影機將捐贈給奧克蘭的唐人街商會，其會長 Carl Chan 在 4 月份在奧克蘭遭到公開毆打。Verkada 的試點計劃將承諾捐贈多達 100 個額外的安全攝影機和許可。

奧克蘭唐人街商會會長 Carl Chan 表示：「暴力和偏見在我們的生活中絕對沒有立足之地。奧克蘭唐人街商會是我們社區中至關重要的聲音，面對這種不可接受的歧視，我們不會被嚇怕或退縮。我們感謝 Verkada 挺身而出，協助商會盡我們所能保護自己，因為我們都努力在多元的城市中共同繁榮。」

據 NPR 稱，自 2020 年疫情開始以來，已報告了 9,000 多宗反亞洲人事件。Verkada 的目標是與組織合作，提供工具，希望能夠幫助打擊這種令人無法接受的仇恨行為上升。

如需申請該計劃的 AAPI 或附屬組織，可在 Verkada 網站填寫安全攝影機捐贈表格。

4 月，Verkada 發起了一項類似的計劃，提供免費視像設備，以幫助美國、加拿大和英國的醫療保健設施、庇護所和市政服務應對 2019 冠狀病毒病爆發。該計劃為 60 多家醫院、醫護機構和市政當局提供視像設備，以幫助他們快速擴展患者的遙距監控，以減少醫務人員接觸 2019 冠狀病毒病和使用關鍵個人防護裝備的機會。

關於 Verkada

Verkada 是雲端管理的企業建築安全領域的領導者。Verkada 的視像安全攝影機、門禁控制、環境感測器和警報與直觀的雲端管理平台無縫整合，可輕鬆安裝、維護和管理數千個地點。Verkada 保護 7,800 多家組織，其中包括財富 500 強中的 40 家。

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