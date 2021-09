Verkäufe von HAVAL H6 und HAVAL JOLION steigen von Januar bis August mit zunehmender globaler Aufmerksamkeit

Insbesondere in Südafrika rangierte HAVAL JOLION im ersten Monat der Markteinführung an der Spitze der Einzelhandelsverkäufe kleiner SUVs, und die 3. Generation HAVAL H6 blieb unter den Top drei im Segment der kompakten SUVs; In Saudi-Arabien rangierte das Verkaufsvolumen von HAVAL JOLION im August auf Platz drei im lokalen Marktsegment. Darüber hinaus verkaufen sich die beiden Modelle auch in mehreren Regionen wie Russland, Australien und Neuseeland gut.

Ihre Popularität hat HAVAL auch zu einer der Automarken gemacht, die auf dem internationalen Markt viel Aufmerksamkeit erregt haben. "Die Einführung der beiden Modelle hat den Umsatz von HAVAL in Übersee im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 233% gesteigert, da sich die globale Epidemie weiter ausbreitet und das Angebot an Chips stark unzureichend ist", sagte Lv Wenbin, der technische Leiter von HAVAL.

Der Durchbruch im Vertrieb gewann auch hohes Lob von vielen maßgeblichen Medien für die 3. Generation HAVAL H6 und HAVAL JOLION.

Hannes Oosthuizen, ein bekannter Reporter von südafrikanischen Automobilmedien Cars, sagte, dass die Luxus- und Infotainmentfunktionen von HAVAL JOLION beeindruckend seien. Das Gesamtdesign und die Produktmerkmale sind ein generationsübergreifendes Upgrade.

"Während unserer Tests sind alle aktiven Sicherheitssysteme bei den täglichen Verkehrsbedingungen sehr effektiv", sagte er auch.

Carsales, eine australische professionelle Medien, bewertet die 3. Generation HAVAL H6 als "das beste chinesische Auto in Australien bisher". Carsales glaubt, dass die 3. Generation HAVAL H6 ist ein "High-End-SUV lohnt sich" mit starker Leistung, hohe Sicherheit und reiche intelligente Fahrassistenzsysteme.

Gabo Baeza, ein Reporter aus chilenischen Medien Rutamotor, drückte auch seine Gefühle nach einer Testfahrt aus und sagte, dass die 3. Generation HAVAL H6 große Fortschritte in intelligenter Technologie und Design macht und perfekt in der Lage ist, mit internationalen Marken zu konkurrieren.

"Ich verfolge HAVAL seit dem Markteintritt in Chile im Jahr 2015. Die kontinuierliche Produkterneuerung lässt mich seine große Vitalität spüren. Es ist eine starke Marke, weil es sehr leistungsfähige Produkte hat", fügte er hinzu.

Die aktuelle Anerkennung von HAVAL auf dem internationalen Markt hat GWM mehr Vertrauen gegeben, um seine strategischen Ziele für 2025 zu erreichen.

Auf der Overseas Distributors Online Conference im August dieses Jahres zeigte Meng Xiangjun, der rotierende Präsident der GWM, seine Erwartungen an den Umsatz in der Zukunft." Wir werden uns bemühen, bis 2025 mehr als eine Million Fahrzeuge nach Übersee zu verkaufen", sagte er.

