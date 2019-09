VERMEG amplia parceria com banco global Santander, que seleciona MEGARA como sistema de processamento pós-negociação no Brasil

SÃO PAULO, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A VERMEG, especialista em soluções de software para bancos e seguradoras, anunciou que sua solução de valores mobiliários e custódia de última geração chamada "Megara" entrou em operação na Santander Securities Services Brasil (S3 Brasil) em julho de 2019. A S3 Brasil será atendida pelos novos escritórios da VERMEG no Brasil.

A VERMEG atua como parceira global da Santander Securities Services, que utiliza o software de processamento pós-negociação Megara em vários territórios.

A extensão da parceria, que passará a incluir o Brasil, faz da S3 Brasil um cliente fundador do novo escritório da VERMEG em São Paulo, dirigido pelo gerente geral Wagner Antunes.

A VERMEG foi escolhida por sua experiência na área de serviços de valores mobiliários e pela capacidade de oferecer um sistema de processamento pós-negociação eficiente e robusto. Com uma relação de longa data com o Grupo Santander, este novo sucesso na América Latina comprova a alta qualidade do serviço que a VERMEG presta ao banco.

A solução Megara é um conjunto abrangente e modular que permite aos clientes abranger vários segmentos com uma única instalação, incluindo operações atacadistas, varejistas, nacionais e estrangeiras em todo o mundo, o que reduz a complexidade e os custos.

Os novos escritórios no Brasil ajudarão a Vermeg a se expandir no país oferecendo seu amplo portfólio de produtos e garantindo que o cliente obtenha a melhor qualidade possível com seus serviços.

Wagner chega como gerente geral e traz uma vasta experiência em serviços financeiros, tendo construído sua própria consultoria em tecnologia, a VIXIA, além de ter ocupado anteriormente cargos de diretor na Ebix, IBM e DXC Technology. O gerente geral será responsável pela formação da equipe e da base de clientes da VERMEG na região.

Wagner Antunes, gerente geral da VERMEG, disse: "Estou muito satisfeito por termos sido escolhidos pelo Santander para oferecer soluções de processamento pós-negociação no Brasil e desenvolver nosso relacionamento atual com esse importante banco global. Esse cliente é uma referência para o nosso novo escritório no Brasil e um passo importante para que possamos atingir nosso objetivo de aumentar a presença da VERMEG na América Latina."

Badreddine Ouali, presidente da VERMEG, disse: "Estamos entusiasmados com o reconhecimento das nossas capacidades de gestão de valores mobiliários e mercado financeiro pelo Grupo Santander, que optou por utilizar a VERMEG como seu parceiro estratégico para o processamento pós-negociação na região.

Este é um avanço muito positivo para o novo escritório e a equipe no Brasil. Acreditamos que existe uma oportunidade real na América Latina e estamos investindo em construir a oferta da VERMEG para que as instituições financeiras e os bancos da região tenham acesso aos nossos produtos e serviços de software."

Sobre a VERMEG:

A VERMEG é uma empresa especializada em software que abrange os principais segmentos do mercado de serviços financeiros: serviços bancários e de patrimônio, seguros e transformação digital.

Nossas soluções de negócios são projetadas para enfrentar os desafios da transformação do setor de serviços financeiros. Como arquitetos de sistemas de informação, garantimos que nossos clientes possam obter reduções de custos e controlar o tempo de entrada no mercado durante o processo de modernização de seus sistemas de informação.

Além de oferecer soluções de software padronizadas que atendem às crescentes necessidades de digitalização, a VERMEG fornece soluções pensadas sob medida baseadas em ferramentas, projetos e conhecimentos empresariais próprios.

A VERMEG conta com mais de 1 mil colaboradores e tem presença na Austrália, Bélgica, Brasil, China, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Hong Kong, Luxemburgo, México, Holanda, Singapura, Espanha, Tunísia e Estados Unidos. A empresa atende mais de 500 clientes em 40 países.

VERMEG: "EXCELÊNCIA EM SOFTWARE PARA LÍDERES EM FINANÇAS, PARA ACELERAR SUA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL"

