VERMEG consolide sa position de force mondiale en matière de reporting réglementaire

VERME, leader en matière de solutions logicielles pour la banque et l'assurance, a annoncé de solides résultats après son acquisition de Lombard Risk, avec la signature de plus de 30 nouveaux clients en 2018 dans son activité réglementaire.

VERMEG compte désormais plus de 300 clients de reporting réglementaire, qui confortent sa position de leader sur le marché et font de 2018 une année record pour l'entreprise. Lombard Risk a réalisé sa transition intégrale dans la marque VERMEG dans tous les pays où elle opérait à partir du 1er octobre 2018, apportant une dimension, des capacités techniques et une présence géographique accrues à un portefeuille VERMEG déjà très complet.

Comme l'a expliqué Badreddine Ouali, président-directeur général de VERMEG : « VERMEG a acquis Lombard Risk dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à développer son activité dans le domaine du risque et de la conformité, que nous avons vu renforcer significativement l'activité en termes de géographie, de capacités et d'échelle. Nous avions passé beaucoup de temps à identifier la meilleure entreprise à acquérir afin de compléter notre empreinte existante et ajouter une force de reporting réglementaire technique à notre portefeuille de solutions stratégiques.

Je suis heureux que nous ayons largement dépassé notre ambition d'augmenter notre empreinte en matière de reporting réglementaire en enregistrant une année record dans ce secteur d'activité. Outre l'acquisition de plus de 30 nouveaux clients dans l'espace du reporting réglementaire, nous avons vu plus de 40 de nos clients existants s'engager dans une nouvelle relation stratégique à long terme avec nous, avons conclu de nouvelles relations partenaires de service avec des sociétés d'audit et de conseil de premier plan et avons réalisé une extension de notre offre dans CLOUD et BPO. »

VERMEG est une entreprise logicielle spécialisée qui couvre trois grands segments de marché dans les services financiers : les services bancaires, la gestion de fortune et d'actifs et l'assurance.

Nos solutions d'affaires sont conçues pour répondre aux défis liés à la transformation du secteur des services financiers. En tant qu'architectes de systèmes d'information, nous veillons à ce que nos clients puissent parvenir à des réductions de coût et à un contrôle des délais de commercialisation dans la modernisation de leurs systèmes d'information.

Outre une offre de solutions logicielles standard qui répondent aux besoins numérisés en constante évolution, VERMEG apporte des solutions taillées sur mesure basées sur nos propres outils, notre projet et notre expertise du secteur.

VERMEG compte plus de 1100 collaborateurs, et est présent en Australie, en Belgique, en Chine, a Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon, à Hong Kong, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Singapour, en Afrique du Sud, en Espagne, en Tunisie et aux États-Unis. La société vient épauler plus de 500 clients dans 40 pays.

« L'EXCELLENCE LOGICIELLE DES LEADERS DANS LA FINANCE » DE VERMEG

