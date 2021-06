Verpakkingsmachineoplossingen Maken een Evolutionaire Sprong CoreTigo's IO-Link Wireless-communicatie

Op een recent evenement genaamd "ARC European Industry Forum 2021" van de ARC Advisory Group werd dit besproken in de " Draadloze Connectiviteit Verbetert Verpakkingsmachines "-lezing. De Belgische machinebouwer D.Cloostermans-Huwaert, vertegenwoordigd door Process Engineering Manager Manu Peelman, besprak hoe IO-Link Wireless de oplossing voor hun behoeften biedt. Peelman vertelde hoe Cloostermans IO-Link Wireless gebruikt om aan de vraag van zijn klanten te voldoen om een verscheidenheid aan ontwerpen te verwerken, omschakelingstijden te beperken, onderhoudskosten te reduceren en ervoor te zorgen dat de machines continue in gebruik zijn.

Een andere toepassing van IO-Link Wireless kwam onlangs in april aan bod op Packaging World, ProFood World en Automation World. Daar werden niet alleen de specifieke voordelen voor verpakkingsmachines van CoreTigo's industriële draadloze technologie besproken, maar werd ook uitgelegd hoe de Duitse machinebouwer PROTION deze techniek rechtstreeks in zijn producten integreert. Er werd benadrukt dat IO-Link Wireless leveranciersonafhankelijk is, waardoor het in staat is om met sensoren en aandrijvers zoals vacuümpompen en grijpers van verschillende fabrikanten te werken en ze allemaal tegelijkertijd te accommoderen.

CoreTigo wordt gezien als integraal onderdeel van de toekomst van verpakkingsmachines en het bedrijf is daarom uitgenodigd om te spreken op het "PACK to the Future"-podium op de aanstaande PACK EXPO die plaatsvindt in Las Vegas. CoreTigo presenteert zijn op IO-Link Wireless gebaseerde oplossingen voor de verpakkingsindustrie op maandag 27 september om 10:30 u. 's ochtends en dinsdag 28 september om 3:30 u. 's middags plaatselijke tijd. CoreTigo zal recente verpakkingsprojecten bespreken waarin de draadloze technologie van het bedrijf in verpakkingsmachines is geïntegreerd, en vragen uit het publiek beantwoorden.

Neem voor het vooraf stellen van vragen en voor meer informatie contact op met CoreTigo via: [email protected].

Over CoreTigo

