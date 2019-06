Verrency bereikt een mijlpaal met meer dan 30 strategische partners voor Money 2020 Europe

AMSTERDAM, 3 juni 2019 /PRNewswire/ -- De wereldwijde betalingsinnovator Verrency begint Money 2020 in Amsterdam met 32 strategische partners om gebruik te maken van de hoogwaardige beheerde API-mogelijkheden van het bedrijf bij financiële instellingen.

Het niet-exclusieve partnerschapsprogramma is speciaal samengesteld voor betaling-geactiveerde fintech-bedrijven en gevestigde serviceproviders die mogelijkheden bieden zoals loyaliteit, aanbiedingen voor verkopers, gegevensverbetering, AI, afrondingen, afbetalingskredieten, portefeuilles en apparatenbeheer.

Verrency's platform stelt banken in staat om gemakkelijk gebruik te maken van deze partnermogelijkheden en om daardoor snel innovaties op het gebied van betalingen en kaarten te kunnen leveren, alsmede diepgaande realtime klantbetrokkenheid en echte klantpersonalisatie aan klanten in de detailhandel, zonder dat dit grote aanpassingen voor hun bestaande oudere betalingsinfrastructuren vereist.

Verrency is een succesvol fintech-bedrijf uit Australië dat aanzienlijke commerciële deals heeft afgesloten in de Azië-Pacific-regio, het Midden-Oosten, Latijns Amerika en de VS. Onlangs werd Verrency, tijdens de Fintech Business Awards 2019, uitgeroepen tot de Payments Innovator of the Year.

Verrency's Europese aanwezigheid is gevestigd in Level 39 in Londen en Verrency kijkt uit naar Money 2020 om zijn Europese klanten- en partnerbestand uit te kunnen breiden.

Verrency oprichter en CEO David Link zei dat het partnerprogramma geleid heeft tot aanzienlijke tractie en dat het directe commerciële mogelijkheden heeft geopend voor een groot aantal van Verrency's partners.

"Dit is een spannende tijd voor Verrency en voor onze partners, nu dat we meerdere implementaties gaande hebben die tegen het einde van het jaar live zullen gaan. We hebben tevens een groeiende wereldwijde aanwezigheid, en een grotere acceptatie van onze propositie als integratieoplossing en belangrijk distributiekanaal voor onze partners.

"De partners begrijpen het. Door met ons samen te werken kunnen ze hun distributiemogelijkheden drastisch verbeteren door plaatselijk, regionaal en wereldwijd aansluiting te vinden bij grote zakelijke klanten."

Het partnerprogramma wordt beheerd door Verrency's wereldwijd partnerschap- en investeringsinitiatief V+.

Over Verrency

Verrency plaatst uitgevende / financiële instellingen van kaarten terug in het middelpunt van innovatie. Verrency's middleware-platform voor betalingen helpt uitgevende instellingen bij het werven en behouden van klanten en het verhogen van de kaartuitgaven terwijl het de beveiliging, controle en verbindbaarheid verbetert. Verrency werkt achter de schermen om een steeds groter wordende reeks diensten met toegevoegde waarde snel en gemakkelijk mogelijk te maken voor de klanten van een uitgevende instelling zonder dat het nodig is dat grote wijzigingen in de bestaande betalingsinfrastructuur doorgevoerd moeten worden of dat de point-of-sale-systemen geïntegreerd moeten worden. Verrency maakt ook, met weinig tot geen integratie, snelle verbinding met externe fintech-services mogelijk via zijn FinTech-marktplaats. www.verrency.com

