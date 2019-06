Verrency franchit un cap avec la participation de plus de 30 partenaires stratégiques à Money 2020 Europe

AMSTERDAM, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- L'innovateur en paiements mondiaux Verrency arrive à Money 2020 à Amsterdam, ayant acquis 32 partenaires stratégiques pour exploiter les capacités API de catégorie entreprise de la société au sein d'institutions financières.

Le programme de partenariat non exclusif est spécifiquement organisé pour les fintechs de paiement et les fournisseurs de services établis qui fournissent des capacités telles que la fidélisation, les offres de marchands, l'optimisation des données, l'IA, les « round-ups », le crédit à tempérament, les portefeuilles et la gestion de périphériques.

La plateforme de Verrency permet aux banques d'exploiter ces capacités de partenaires en toute facilité et donc de fournir rapidement des innovations en matière de paiements et de cartes, favoriser un engagement en temps réel profond avec les clients et fournir une véritable personnalisation à leurs clients du détail sans modification majeure de leur infrastructure de paiement patrimoniale existante.

Verrency est une grande réussite dans le secteur fintech australien qui a conclu des accords commerciaux importants en Asie Pacifique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et États-Unis. Plus récemment, la société Verrency a été nommée « Payments Innovator of the Year » aux prix Fintech Business Awards 2019.

Les opérations européennes de Verrency sont basées à Level 39 à Londres et la société compte utiliser Money 2020 pour développer sa clientèle européenne et sa base de partenaires en Europe.

D'après David Link, fondateur et PDG de Verrency, le programme de partenaires a suscité beaucoup d'intérêt et ouvert des opportunités commerciales directes pour bon nombre des partenaires de Verrency.

« C'est un moment passionnant pour Verrency et pour nos partenaires car nous avons de multiples implémentations qui seront lancées d'ici la fin de l'année, une présence mondiale croissante, une plus grande acceptation de notre proposition en tant que solution d'intégration et canal de distribution significatif pour nos partenaires.

« Les partenaires ont bien compris. En travaillant avec nous, ils peuvent optimiser radicalement leurs capacités de distribution en se connectant à des entreprises clientes majeures sur le plan local, régional et mondial. »

Le programme de partenaires de Verrency est géré par le biais de son initiative de partenariat et d'investissement mondiale V+.

À propos de Verrency

Verrency remet les émetteurs de cartes/ institutions financières au centre de l'innovation. La plateforme middleware de paiement de Verrency aide les émetteurs à acquérir des clients et à les fidéliser, et à augmenter les dépenses portées aux cartes tout en améliorant la sécurité, le contrôle et la connectabilité. Verrency travaille en coulisses pour créer une gamme toujours croissante de services à valeur ajoutée pour les clients d'un émetteur et cela rapidement et facilement sans apporter de changements majeurs à l'infrastructure de paiement existante et sans necessiter d'integration à des systèmes de point de vente. Verrency permet également une connexion rapide à des services fintech tiers via son marché FinTech, avec peu, voire aucune intégration. www.verrency.com

Coordonnées médias :

Chenny Wulandari sur chenny.wulandari@redhavas.com ou +61 411 582102

SOURCE Verrency