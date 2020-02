Vers une fin des fausses certifications ! IAF CertSearch : une source unique de vérité.

SYDNEY, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- L'International Accreditation Forum (IAF, Forum international des accréditations) a officiellement lancé à l'échelle du globe la base de données mondiale pour certifications accréditées de systèmes de gestion, fournissant ainsi aux entreprises et aux pouvoirs publics la capacité de valider numériquement la ou les certifications des organisations afin de déterminer si un certificat est valide et si l'organisme de certification délivrant ce certificat est accrédité pour émettre des certifications répondant à cette norme.

IAF CertSearch, plus grande base de données mondiale pour certifications accréditées comporte à l'heure actuelle environ 400 000 certifications valides sur un ensemble de plus de 150 économies couvrant un éventail de secteurs.

Avec à l'échelle du globe plus de 4000 organismes de certification et 68 organismes d'accréditation signataires d'IAF MLA (accords IAF multilatéraux de reconnaissance), la validation de certifications sur l'ensemble des chaînes logistiques peut s'avérer difficile. Le regroupement de données de certification dans une seule base de données mondiale - IAFCertSearch - rend le processus de validation simple et efficace.

Sheronda Jeffries, directrice à l'IAF pour les usagers et l'industrie, présidente du comité consultatif sur les usagers (UAC) de l'IAF, a déclaré : « Grâce à IAF CertSearch, les entreprises et les pouvoirs publics peuvent assurer que tous les fournisseurs sur leur chaîne logistique détiennent des certifications accréditées et qu'ils peuvent être immédiatement alertés si une certification est suspendue, retirée ou expirée. »

M. Xiao Jianhua, président de l'IAF, a souligné : « IAF CertSearch change la donne pour les certifications accréditées en améliorant la prise de conscience, l'intégrité et la valeur d'une certification accréditée. Les organisations ne seront plus en mesure de prétendre détenir une certification accréditée lorsqu'elles n'en ont pas. »

M. Jianhua a ajouté : « Le lancement de cette base de données marque un jalon important ! Traiter avec des organisations certifiées est un moyen par lequel les entreprises et les pouvoirs publics peuvent prouver qu'ils possèdent des chaînes logistiques mondiales de haute qualité, conformes et transparentes. »

La base de données aide également les organisations à prouver que les organisations à l'intérieur de leur chaîne logistique répondent à des normes environnementales, sociales et de gouvernance.

À propos de l'IAF

L' IAF est une association d'organisations qui partagent les mêmes idées et se consacrent à réduire les risques pour les entreprises et leurs clients en leur assurant qu'il est possible de se fier aux certificats d'accréditation partout dans le monde.

« Certifié une fois, accepté partout. »

Normes les plus connues

Management de la qualité ISO 9001

Santé et la sécurité au travail OHSAS 18001

Management environnemental ISO 14001

Management de l'énergie ISO 50001

Management de la sécurité des denrées alimentaires ISO 22000

Management de la sécurité de l'information ISO/IEC 27001

Dispositifs médicaux ISO 13485

Secteurs clés : approvisionnement alimentaire, agriculture, médecine, produits pharmaceutiques, automobile, aérospatiale, produits manufacturés

