Versace Home criará os impressionantes interiores das novas vilas de luxo Dar Al Arkan no projeto Shams Ar Riyadh

O design e a habilidade artística excepcionais da Versace Home realçarão o extraordinário projeto "Upside Living" da edição limitada das vilas de luxo, que serão construídas com vista para o cenário histórico e natural de Wadi Hanifa. Em um modelo exclusivo de design inovador, a entrada e áreas de estar dominarão o primeiro andar, juntamente com janelas do chão ao teto que inundarão o espaço com luz e darão uma amostra das espetaculares vistas de Wadi Hanifa, enquanto que os quartos e salas de convivência familiar serão reposicionados no térreo, criando um espaço geral que combina elegância e praticidade.