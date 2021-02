VERSO Capital anuncia fusão com a ALDINI Capital

LUXEMBURGO, 3 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A VERSO Capital, um banco de investimentos global com sede em Luxemburgo, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua fusão com o gestor suíço de ativos alternativos o ALDINI Capital a partir de 1º de fevereiro de 2021.

Fundada em 1958, a ALDINI Capital é uma empresa de investimento regulamentada e gestora de ativos alternativos com sede na Suíça e no Liechtenstein. A transação amplia a oferta combinada da empresa em investimentos de capital de risco e serviços de consultoria de bancos de investimentos.

A fusão ilustra como o modelo de parceria proprietário da VERSO oferece um ponto de atração para impactar investidores que buscam oportunidades de crescimento em todo o mundo. É uma oportunidade tangível para que a VERSO amplie ainda mais seus negócios institucionais e com indivíduos de alto patrimônio líquido fornecendo seus serviços de consultoria investimentos a novos clientes.

O Sr. Daniel Baumslag, sócio e membro do Conselho da VERSO Capital, diz: "As sinergias do negócio realmente se acumulam. Ela aproveita a rica tradição e histórico da Aldini em fundos de cobertura, private equity e imobiliário com o serviço de consultoria de investimentos da Verso e alcance global em capital de risco."

Alimentando a inovação com investimentos ousados

A VERSO Capital está na vanguarda de uma década de expansão sem precedentes dos mercados de capitais privados. Desde 2011, mais de 700 bilhões de dólares foram investidos em capital de risco, alimentando um florescente ecossistema de empresas startups.

No espaço tecnológico, a VERSO contribuiu para esse crescimento expansivo ao investir mais de 245 milhões de dólares nos últimos 4 anos em startups tecnológicas, de tecnologia climática a tecnologia de alimentos e biotecnologia.

A VERSO se envolve com grupos sofisticados de capital em todo o mundo e redistribui esses fundos nessas novas e animadoras iniciativas. As recentes adições ao portfólio da VERSO incluem Impossible Foods, EAT JUST, Turtle Tree Labs, Nitro Beverage, ISDC Global e Carbon Click..

"A visão da VERSO é tornar-se a referência para o investimento de UHNW em private equity e capital de risco - preenchendo a lacuna entre a gestão tradicional de patrimônio, frequentemente retida em bancos privados suíços, e o mundo do capital de risco, que tem sido difícil de acessar pelo capital privado e, em vez disso, está estruturado para atrair fundos institucionais", explica Julien Machot, Sócio gerente da VERSO. "Cada investimento é feito com o mais alto grau de convicção e a unanimidade de nossos parceiros."

Por exemplo, o recente investimento pré-série da VERSO nos laboratórios Turtle Tree de Singapura é o resultado de vários meses de estreita colaboração com o fundador Max Rye, que usou a pesquisa de células-tronco para criar leite humano.

"A Verso Capital tem um forte histórico de identificar e investir em startups inovadoras de tecnologia de alimentos, e estamos orgulhosos por fazer parte de seu portfólio de empresas. Com o investimento da Verso Capital, a TurtleTree poderá se basear em sua expertise no setor de tecnologia de alimentos e escalar para aproveitar o ecossistema global que ajudou a criar", diz Max Rye.

Após o início do ano com esta nova e empolgante fusão, a meta da VERSO Capital em 2021 é continuar a investir nas startups mais inovadoras e interessantes do mundo, reinvestir nas empresas de seu portfólio e apoiar continuamente seus fundadores.

Sobre a VERSO Capital

www.versocapital.co

Luxemburgo

A VERSO Capital destaca-se de outras empresas de investimentos globais devido à sua experiência em consultoria de investimentos a empresas. A empresa foi fundada com base em uma visão de uma empresa de investimentos boutique, com experiência central em capital de risco e private equity apoiada por consultoria estratégica experiente.

Sobre o VERSO Fund

www.versofund.com

Ilhas Virgens Britânicas

A VERSO Capital está presente nas Ilhas Virgens Britânicas com o VERSO Fund, um fundo mútuo multiprofissional focado no financiamento de avanços tecnológicos. O VERSO Fund busca empresas com o maior impacto positivo possível sobre o maior número de pessoas em todo o mundo.

A VERSO Management é uma empresa de gestão de ativos e investimentos sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas.

Sobre a ALDINI Capital

www.aldinicapital.com

Suíça e Liechtenstein

Fundada em 1958, a ALDINI Capital é uma empresa de investimento regulamentada e gestora de ativos alternativos com sede na Suíça e no Liechtenstein. A empresa se concentra em investimentos de capital proprietário, mercados de dívidas e capital e no fornecimento de estratégias exclusivas, gestão de patrimônio e aconselhamento sobre arrecadação de fundos para clientes UHNW (indivíduos de valor útil ultra-elevado) e institucionais.

Sobre a EAT JUST

ju.st

Califórnia, Estados Unidos

Esta startup sediada na Califórnia criou um produto revolucionário: o JUST Egg. Fabricado com brotos de feijão ricos em proteínas, este substituto vegano para o ovo não contém colesterol, nem antibióticos e requer menos terra, menos água e menos emissões de carbono para ser produzido do que os ovos convencionais.

Sobre a Turtle Tree Labs

www.turtletree.co

A TurtleTree tem como objetivo desenvolver a melhor nutrição a partir do leite da maneira mais sustentável. Esta empresa de biotecnologia de Singapura utiliza um método baseado em células para produzir leite e componentes de leite que podem ser usados para a produção de leite e produtos lácteos e nutrição para bebês.

