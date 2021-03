VERSO Capital conclut avec succès une série de capital d'amorçage dans NITRO Beverage Inc

LUXEMBOURG, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital, la société luxembourgeoise de services bancaires d'affaires et financiers, a annoncé la clôture réussie d'une série d'amorçage dans Nitro Beverage Inc. Le capital supplémentaire permettra au producteur de cafés froids organiques infusés à l'azote et issus du commerce équitable, basé dans le New Jersey, d'élargir ses lignes de produits et d'augmenter ses capacités de vente au détail à travers les États-Unis.

VERSO Capital a l'habitude d'investir dans des entreprises visionnaires et disruptives. Au cours des quatre dernières années, elle a investi plus de 245 millions de dollars dans des start-ups technologiques allant de la climatologie à la biotechnologie en passant par la technologie alimentaire. Elle a dirigé les tours d'investissement d'amorçage qui ont abouti à une nouvelle injection de capital dans Nitro Beverage Inc, la plate-forme de boissons innovantes et les créateurs du café NITRO cold brew.

Fondée en 1958, VERSO Capital est une banque d'affaires et une société de services financiers internationaux basée à Luxembourg et opérant à partir de Genève, Fribourg, Vaduz et Dubaï. Dirigée par Julien Machot, elle travaille avec des clients du monde entier et est connue pour être très sélective dans ses investissements, n'investissant que dans trois à cinq entreprises par an. VERSO Capital ne s'intéresse pas seulement aux rendements : elle s'implique dans des projets qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. C'est pourquoi l'entreprise est fière d'apporter son soutien à NITRO, qui ne s'approvisionne qu'en ingrédients biologiques et issus du commerce équitable de la plus haute qualité.

Le financement en fonds propres a fourni à NITRO, basée dans le New Jersey, les moyens de poursuivre son expansion. L'entreprise de boissons a été fondée par deux frères et deux de leurs amis. Elle a commencé par un chariot à café fabriqué à la main à Asbury Park en 2016, proposant des boissons sans sucre, sans calories et sans conservateurs. En 2018, ils ont commencé à vendre leurs produits de café en canettes ainsi qu'en fûts. Depuis, leurs activités se sont considérablement développées et ils livrent désormais des fûts de café nitro-infusé biologique à des bureaux de premier plan et des produits à plus d'un millier de points de vente au détail dans tous les États-Unis.

VERSO travaille avec NITRO depuis le début de l'année 2019 et a contribué à guider l'entreprise de boissons pendant la pandémie de COVID-19 et le confinement de Manhattan. La série de capital d'amorçage a commencé au milieu de l'année 2020 et a maintenant été clôturée avec succès. Cela permettra à Nitro d'augmenter sa production et de lancer une nouvelle ligne de trois unité de gestion des stocks (SKU) de lattes au lait d'avoine au deuxième trimestre de 2021. La croissance de l'entreprise va bientôt passer à un autre niveau, guidée et aidée par VERSO Capital. Julien Machot, le fondateur de VERSO, a déclaré : « Nous pensons que l'entreprise sera très attrayante pour les grands groupes à l'avenir, comme Pepsico, qui arrive sur le segment des cafés prêts à consommer. »

À propos de VERSO Capital

VERSO Capital est une banque d'affaires internationale fondée en 1958 et dont le siège est au Luxembourg. L'entreprise se concentre sur les actifs alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital-risque, l'immobilier et les investissements en capital propre. Le modèle VERSO repose sur trois piliers : le partenariat en capital, les transactions hors marché et la technologie. Nous conseillons, nous investissons, nous exécutons. www.versocapital.co

