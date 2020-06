Vertex Foundation anuncia doação para ARCAH com o intuito de contribuir com o Fundo de Resposta COVID-19

SÃO PAULO, 18 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Vertex Farmacêutica anuncia hoje que a Vertex Foundation, uma fundação de caridade sem fins lucrativos, vai doar R$55.000 para a ARCAH, uma instituição que promove reintegração social para pessoas em situação de rua, para auxiliar no Fundo de Resposta ao COVID-19.

Pessoas em todo o País que não tem moradia foram severamente impactadas pelo COVID-19. Albergues, onde não é possível realizar o isolamento social, estão enfrentando um crescimento na demanda por produtos de higiene pessoal e medidas de proteção. Cerca de metade da população de São Paulo que vive nas ruas estão morando em abrigos. Mesmo assim, o acesso a sabonete, álcool ou desinfetante em gel/lenços e máscaras faciais são limitados.

O fundo vai permitir que a ARCAH consiga comprar esses recursos importantes para proteção dos residentes e dos colaborados dos abrigos de São Paulo. Essa doação faz parte do compromisso global da Vertex Foundation de ajudar os colaboradores a encontrarem as organizações e ligar suas necessidades às doações oferecidas durante a pandemia de COVID-19. A doação feita pela Fundação vai ajudar organizações que estão precisando de auxílio de emergência e assistência em comunidades globais nas quais os funcionários da Vertex vivem e trabalham, com o objetivo de providenciar assistência de saúde, suprimentos e suporte para populações em situação vulnerável.

"Todas as doações recebidas pela ARCAH estão sendo revertidas em produtos de higiene e proteção que estão sendo distribuídos para mais de 20 centros de recepção pela cidade de São Paulo. Essa ação já ajudou a reduzir o contágio e a preservar a saúde de pessoas que já viviam em risco. Em nome de todos os abrigos beneficiados pelas doações, nós agradecemos a Vertex Foundation", disse Rodrigo Leite, Presidente e co-fundador da organização ARCAH.

"Na Vertex, estamos comprometidos com o desenvolvimento das comunidades locais onde estamos presentes e a responsabilidade em ser um membro ativo. Logo, neste momento, a prioridade para a Vertex Foundation é direcionar os esforços para as necessidades causadas pela COVID-19, principalmente em países mais afetados como o nosso" afirma Fernando Afonso, Diretor Geral da Vertex Brasil. "O trabalho realizado pela ARCAH em dar suporte as pessoas de São Paulo que precisam viver essa pandemia sem a segurança de uma casa permanente, demonstra o espírito de comunidade e coragem brasileira. Nosso grande agradecimento e orações para todos aqueles que estão trabalhando pessoalmente para ajudar as populações mais vulneráveis".

Sobre a ARCAH

ARCAH é uma organização da sociedade civil que promove reintegração social de pessoas que passam por situação de rua, promovendo treinamento sócio profissional e voluntariado.

Desde sua fundação em 2012, a ARCAH tem iniciativas com objetivo de entender experiências desafiadoras vividas pela população sem teto de São Paulo e achar soluções efetivas para contribuir com sua autonomia, bem-estar e autoconfiança. Visite para saber mais: https://www.arcah.org/.

Sobre a Vertex Foundation

A Vertex Foundation é uma fundação de caridade sem fins lucrativos. O objetivo é melhorar a vida das pessoas com pessoas com doenças e em suas comunidades a partir da educação, inovação e programas de saúde. Criada em 2017, a Fundação é resultado de anos de doações que são parte do comprometimento da Vertex Farmacêutica em devolver para a sociedade.

