Vervotech et NetStorming SRL annoncent une collaboration mondiale

VENISE, Italie, 13 novembre 2021 /PRNewswire/ -- NetStorming SRL et Vervotech ont conclu un partenariat stratégique pour fournir un contenu hôtelier unifié aux principales entreprises de voyages. La cartographie des hôtels et des chambres est un élément important d'une agrégation efficace. Ce partenariat renforcera en outre le moteur de réservation de renommée mondiale « TOWeRS ».

La cartographie des hôtels et des chambres est un élément important du paysage de la distribution et devient de plus en plus pertinente dans l'industrie du voyage moderne. Avec de tels partenariats stratégiques et des produits de pointe, Vervotech devient rapidement l'API de cartographie de choix dans l'industrie.

Nicola Rizzardini, PDG et fondateur de NetStorming, a déclaré : « Notre équipe a adopté un autre outil de cartographie. Nous avons intégré Vervotech Mappings comme partenaire cartographique. Nous allons à présent simplifier toutes nos données pour tous nos fournisseurs. Cela permettra également d'améliorer le rendement de l'entreprise de notre côté afin d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible. »

L'API de cartographie progressive et le contenu organisé fourni par Vervotech, couplés avec le moteur de réservation efficace de NetStorming SRL, révolutionneront et normaliseront la distribution du contenu descriptif et illustratif dans l'espace de voyage. Les agences de voyages partenaires de NetStorming SRL peuvent tirer parti de Vervotech Mappings pour cartographier en temps réel les hôtels et optimiser la précision des réservations de voyages.

Principaux facteurs de différenciation de Vervotech Mappings :

Mises à jour en temps réel du contenu et informations

Précision de la cartographie de 99,999 % et couverture de la cartographie à 98 % avec un temps de traitement réduit.

Contenu éclairé afin de proposer une expérience utilisateur simplifiée

Contenu organisé afin d'améliorer le catalogue principal des hôtels des agences de voyages

Marvel Puri, vice-président des partenariats chez Vervotech, a déclaré : « Nous voyons de grandes synergies dans notre collaboration avec l'équipe de NetStorming. NetStorming dispose d'une grande couverture du contenu d'hébergement et Vervotech Mappings permettra de solidifier leur plateforme. Cette collaboration est également particulière, car NetStorming est notre premier partenaire en Italie et le partenariat avec eux constitue une véritable vitrine auprès des agences qui envisagent de choisir Vervotech afin de bénéficier de la technologie de cartographie. »

À propos de Vervotech Mappings : Vervotech a été fondée avec la vision d'établir une norme mondiale pour les données sur l'hébergement. Avec une précision et une exhaustivité de 99,99 %, les plateformes de cartographie des hôtels et de cartographie des chambres de Vervotech utilisent l'agrégation à grande échelle, le traitement basé sur l'IA et les modèles ML en constante évolution pour dédupliquer et montrer les hôtels et les chambres unifiés provenant de plusieurs fournisseurs.

À propos de NetStorming SRL : Fondée en 2004, Netstorming est une société de technologie basée en Italie spécialisée dans le développement de logiciels pour les voyagistes, les agences de voyages et DMC. Le partenariat avec les principaux voyagistes italiens et étrangers a fait de Netstorming un acteur prospère dans le secteur du tourisme.

Contact média Vervotech :

Shivam Tak

[email protected]

+91 9923203143

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1599871/Vervotech_Mappings_Logo.jpg

Related Links

www.vervotech.com



SOURCE Vervotech Solutions Pvt. Ltd.