Veson Nautical anuncia aquisição do produto de soluções de dados da Oceanbolt

BOSTON, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Veson Nautical, líder de mercado global de software marítimo comercial, tem o orgulho de anunciar sua aquisição estratégica da Oceanbolt, um produto de soluções de dados dinâmicos para análise do fluxo comercial de cargas a granel e inteligência de transporte marítimo.

A solução de dados da Oceanbolt oferece acesso baseado na Internet e API a dados de alta integridade, em tempo real sobre fluxos comerciais de commodities, fluxos de tonelagem de frete, posições de embarcações em tempo real e precisas, congestionamento de portos, atividades portuárias e tempos de conclusão do processo – informações fundamentais para a gestão estratégica da demurrage, por exemplo.

Desde a criação da empresa com sede na Noruega em 2019, a inovadora plataforma de dados da Oceanbolt conquistou o respeito de uma impressionante base de clientes de operadores e proprietários de cargas a granel, comerciantes de commodities, coordenadores de cadeia de suprimentos e fretadores de tonelagem. A Oceanbolt combina um mecanismo de processamento AIS melhor da categoria com um banco de dados geoespacial proprietário de polígonos de porto e atracagem para permitir que cálculos computacionalmente caros sejam processados em questão de segundos. Atualmente, a Oceanbolt processa mais de 30 bilhões de pontos de dados, oferece mais de 60 milhões de observações diárias e rastreia mais de 5 bilhões de toneladas de carga por ano em mais de 140 commodities.

"A experiência do setor, a percepção do marketing e a capacidade técnica que a equipe da Oceanbolt ofereceu ao setor são realmente notáveis", disse o CEO da Veson Nautical, John Veson. "Estamos entusiasmados por receber a Oceanbolt na família Veson. Nossas duas organizações estão profundamente alinhadas em nossa missão de capacitar as comunidades de transportes marítimos e de comércio de commodities para tomar as melhores decisões possíveis com a maior agilidade possível."

"Estamos extremamente entusiasmados em fazer parceria com a Veson Nautical e estamos confiantes de que os usuários se beneficiarão com uma oferta de produtos significativamente melhor", disse Niclas Dæhli Priess, cofundador da Oceanbolt. "Há benefícios claros em combinar a solução focada em análise da Oceanbolt com o amplo conjunto de produtos e conhecimento do setor da Veson", acrescentou Priess. "Com os recursos compartilhados da Veson, esperamos ver a precisão e a funcionalidade dos algoritmos da Oceanbolt melhorarem ainda mais. Os usuários VIP se beneficiarão com dados adicionais e maior visibilidade na hora certa ao tomar decisões sobre negócios ou frete comercial."

"Em um mundo cada vez mais digital, a capacidade de implementar com sucesso processos de tomada de decisão orientados por dados está se tornando um diferencial competitivo importante", disse Mads Schou-Andreasen, CEO e cofundador da Oceanbolt.

"Com tanta coisa em jogo para as partes interessadas do setor, é fundamental que ofereçamos soluções de dados confiáveis e precisas que capacitem nossos clientes com informações que propiciem ações", disse Schou-Andreasen. "A visão compartilhada da Oceanbolt e da Veson para os setores de transporte e commodities acelerará nossa inovação, abrindo novas maneiras para nossos clientes usarem os dados para tomar melhores decisões nos negócios. Juntos, podemos oferecer as soluções de dados e análises mais interessantes disponíveis no mercado."

Os cofundadores da Oceanbolt, Niclas Dæhli Priess e Mads Schou-Andreasen, se unirão à equipe da Veson Nautical como diretor, gestão de produtos e diretor de engenharia de software, responsáveis pelo produto da Oceanbolt.

O acréscimo da solução da Oceanbolt ao conjunto de ofertas da Veson fortalece a missão da Veson de ser a plataforma padrão que impulsiona o comércio marítimo aprofundando e ampliando a abrangência da expertise e dos recursos, gerando valor para ambas as comunidades de clientes.

Informações mais aprofundadas para os clientes da Veson Nautical

Conforme o apetite por dados prontos para a tomada de decisões continua a se intensificar, a Oceanbolt oferecerá aos clientes da Veson a oportunidade de se beneficiar de uma solução de inteligência de dados robusta e dinâmica com acesso mais direto às principais informações do mercado e análise do fluxo comercial, congestionamentos e eventos globais de embarcações. Ao fornecer dados ricos em tempo real sobre uma infinidade de variáveis externas que afetam as decisões para todas as partes interessadas no contrato marítimo, a Oceanbolt fortalecerá a integridade, a profundidade e a abrangência dos dados disponíveis para os clientes da Veson em apoio ao nosso objetivo de transformar a forma como eles trabalham e tomam decisões. O acréscimo da Oceanbolt também oferecerá à Veson novas oportunidades para atender aos comerciantes de commodities e aos usuários da cadeia de suprimentos de forma mais robusta. A Oceanbolt será oferecida como um produto independente para os clientes da Veson, com potencial para futura integração direta de dados da Oceanbolt na plataforma Veson IMOS.

Capacidade comercial robusta para os clientes da Oceanbolt

Por fim, as informações para a tomada de decisões como as fornecidos pela Oceanbolt precisam entrar nos fluxos de trabalho dos negócios para que seu verdadeiro valor seja liberado. Como uma plataforma comercial robusta com valor que é amplamente reconhecido pelos principais operadores e proprietários, comerciantes de commodities e fretadores de tonelagem do mundo, a plataforma Veson IMOS oferece aos clientes da Oceanbolt as ferramentas e capacidades dinâmicas necessárias para dar vida aos dados nos momentos em que eles podem causar o maior impacto possível. Além disso, a Veson tem experiência robusta e funcionalidade especializada que podem agregar um enorme valor aos clientes nos segmentos de cargas a granel, tanques de transporte e energia.

Saiba mais aqui .

Consultas diretas da mídia para Brooks Maitland em [email protected].

Sobre a Veson Nautical

Fundada para transformar a maneira como o mundo marítimo toma decisões, a Veson é líder global do mercado no desenvolvimento, implementação e suporte de soluções para impulsionar o comércio marítimo. Motivada por um compromisso com a inovação contínua, um espírito de colaboração e um foco duradouro no sucesso do cliente, a Veson é uma parceira confiável para as operações marítimas conforme navega pela realidade em evolução dos negócios e por novas possibilidades em uma era digital.

www.veson.com

Sobre a Oceanbolt

Fundada em 2019, a Oceanbolt é uma empresa de dados como serviço focada em fornecer inteligência para cargas a granel em tempo real por meio de um painel de análises baseado na internet, API, SDKs (Python, R) e complemento ao Excel. A Oceanbolt se esforça para se tornar a referência global para inteligência sobre fluxos de cargas a granel e operações de transporte para permitir que os participantes do mercado tomem as melhores decisões com base em informações.

www.oceanbolt.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1606116/Veson_Nautical_Logo.jpg

FONTE Veson Nautical

Related Links

http://www.veson.com



SOURCE Veson Nautical