Veteran der Marineindustrie verstärkt das Team der Athens Group

HOUSTON, 17. September 2019 /PRNewswire/ -- Athens Group (www.athensgroup.com), ein globaler Anbieter von Offshore-Inspektionsdienstleistungen für die E&P- und Marineindustrie, hat Captain Jeet Kar zu seinem neuen Director of Marine Services ernannt. In dieser Funktion wird er die Expansion des Unternehmens in das Marine-Inspektionsgeschäft betreuen. Kar, ein 35-jähriger Veteran in der Öl- und Gasindustrie und der Marineindustrie, war zuletzt Direktor für Marine Operations bei Global Maritime, Inc. Er hat eine breite Palette von Marinedienstleistungen erbracht und verwaltet, darunter SME-Gutachten und Garantieleistungen für Underwriter.